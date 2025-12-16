Scuola Morvillo: si insedia il nuovo Consiglio d’istituto

Ecco chi sono tutti i componenti

MONREALE, 16 dicembre – Si è insediato nel primo pomeriggio di ieri presso l’aula magna “Luigi Caracausi” il nuovo Consiglio d’istituto della scuola Morvillo di Monreale che avrà il compito di gestisce gli aspetti economico-amministrativi e di orientare le scelte didattico-organizzative dell’istituto per il triennio 2025/2028.

I componenti, eletti durante le votazioni del 30 novembre e del primo dicembre, sono stati convocati dalla dirigente scolastica per procedere agli adempimenti di rito: insediamento, designazione del segretario ed elezione del presidente, vice presidente e dei membri della giunta esecutiva.

“Mi preme ringraziare i componenti di questo consiglio – ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente della scuola Morvillo – per aver dato la propria disponibilità a rappresentare le componenti che costituiscono i pilastri della democrazia partecipata presso ogni scuola”.

Il consiglio, dopo i saluti della dirigente, ha riconfermato all’unanimità, per la terza volta, l’architetto Fabio Campisi come presidente che si è così espresso: “Sono estremamente onorato e soddisfatto per questa riconferma. Questo risultato non è un traguardo personale ma la chiara testimonianza della validità e della serietà del lavoro svolto in precedenza da tutti i componenti dei passati consigli che ringrazio sentitamente. L’auspicio per i prossimi tre anni è quello di proseguire lungo la stessa traccia in piena collaborazione con i rappresentanti della componente genitore, con il corpo docenti e in sinergia costruttiva con la competente dirigente scolastica per il raggiungimento di obiettivi fondamentali per il benessere di tutta la comunità scolastica.”

Oltre a Fabio Campisi entrano a far parte del consiglio d’istituto, come componente genitore, la vice presidentessa Valentina Ribuffo, Antonino Bonsignore, Eleonora Ciaccio, Marta Frenna, Cristina Martorana, Daniela Pomara e Teresa Sardisco; la componente docente è rappresentata da Gioacchina Carrozza, Rosanna Ganci, Rosa Gullo, Giovanna Maria Licciardi, Antonella Lo Presti, Marzia Malizia, Maria Provenzano e Maria Salemi; del personale ATA accedono a far parte del consiglio Crocifissa Badagliacca e Pamela Busè.

La giunta esecutiva, presieduta come da normativa dalla dirigente scolastica, vede al suo interno Stefania Scalici, che nella scuola Morvillo ricopre il ruolo di DSGA, Antonino Bonsignore, Cristina Martorana, Antonella Lo Presti e Pamela Busè.