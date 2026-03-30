Ultimati e collaudati i lavori per la mensa della scuola «Margherita di Navarra»

L’intervento è stato finanziato per 232.500 euro con fondi del PNRR

MONREALE, 30 marzo – Sono stati ultimati e regolarmente collaudati i lavori che riguardano l’allestimento della mensa scolastica dell’istituto «Margherita di Navarra» di Pioppo (nella foto in basso).

La realizzazione dell’opera è stata possibile grazie ai fondi appositamente assegnati dal ministero dell’Istruzione e del Merito al Comune di Monreale, che ha beneficiato per l’iniziativa della complessiva somma di 232.500 euro, a valere sulle risorse della Missione 4 (“Istruzione e Ricerca”) del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Oltre all’esecuzione delle lavorazioni edili e impiantistiche, con queste risorse è stato anche possibile provvedere all’acquisto degli arredi e delle attrezzature occorrenti per rendere funzionale la nuova sala mensa, che potrà accogliere sino a 58 alunni per turno.

Le procedure per l’acquisizione del finanziamento e le fasi realizzative dei lavori sono state seguite con particolare attenzione dall’assessore comunale all’Istruzione Patrizia Roccamatisi (nel riquadro della foto copertina), che è anche dirigente scolastica dell’istituto comprensivo statale «Margherita di Navarra».

La scuola media di Pioppo attualmente è frequentata da oltre 220 alunni, suddivisi in 18 classi, strutturate con orario sia ordinario (dalle 8 alle 14) che a tempo prolungato (dalle 8 alle 16); i percorsi a indirizzo musicale si svolgono dalle 14 alle 18,30 nelle giornate feriali, escluso il sabato.

C’è da sottolineare che questa è la prima opera finanziata dal PNRR che viene completata a Monreale, rispettando le specifiche tempistiche imposte a livello comunitario per gli interventi sovvenzionati dal «Fondo europeo per la ripresa», approvato dal Consiglio UE nel luglio del 2020.

Restando nell’ambito della frazione di Pioppo, si attende adesso che sia definito il collaudo dei lavori che hanno interessato la complessiva ristrutturazione della scuola dell’infanzia di via Polizzi, destinata a tornare fruibile a settembre, dopo una chiusura durata molti, anzi troppi anni.