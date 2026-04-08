240 mila euro per la scuola dell’infanzia di Pioppo

L’assessore Roccamatisi: "Un investimento fondamentale per il futuro dei nostri bambini"

MONREALE, 8 aprile – Importanti novità per il sistema scolastico locale: la scuola dell’infanzia di Pioppo potrà contare su un finanziamento di 240 mila euro destinato alla dotazione di arredi didattici innovativi.

L’annuncio è stato dato dall’assessore alla Pubblica Istruzione, Patrizia Roccamatisi (nella foto), a seguito della pubblicazione delle graduatorie nazionali relative al “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia”, finanziato nell’ambito del PNRR.

Il progetto, presentato in forma aggregata insieme ai Comuni di Balestrate e Trappeto, è stato ammesso a finanziamento dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, rientrando tra gli interventi previsti dagli avvisi pubblici dello scorso 3 febbraio, che puntano alla modernizzazione di 1.778 strutture educative in tutta Italia.

Grazie alle risorse ottenute, le aule della scuola di Pioppo saranno rinnovate con arredi di nuova concezione, pensati per superare il modello di didattica tradizionale e favorire lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini. Gli spazi potranno essere riconfigurati in base alle diverse attività – dal gioco alla lettura, fino ai laboratori – con particolare attenzione alla sostenibilità, alla salute degli alunni e all’accessibilità.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Alberto Arcidiacono e dall’assessore Roccamatisi, che ha seguito da vicino l’iter per l’ottenimento dei fondi. “Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato – dichiarano –. I 240 mila euro destinati alla scuola di Pioppo rappresentano un investimento concreto sulla qualità dell’offerta formativa e sul benessere dei nostri studenti più piccoli. L’obiettivo è trasformare le aule in ambienti stimolanti, sicuri e all’avanguardia, dove l’arredo stesso diventi uno strumento pedagogico”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche all’Ufficio Tecnico comunale, nella persona dell’architetto Romano, per il lavoro svolto nella fase di progettazione e candidatura del progetto.