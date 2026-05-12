Inaugurata oggi la nuova mensa scolastica a Pioppo

Un traguardo storico per l’istituto comprensivo “Margherita di Navarra

MONREALE, 12 maggio – Si è svolta stamattina la cerimonia di inaugurazione della nuova mensa scolastica dell’Istituto Comprensivo "Margherita di Navarra".

Il taglio del nastro, affidato al vicesindaco Riccardo Oddo e alla Dirigente Scolastica Patrizia Roccamatisi, ha consegnato ufficialmente agli alunni uno spazio moderno e colorato. La struttura è stata progettata non solo per il consumo dei pasti, ma come vero e proprio luogo di educazione alimentare e socialità, rispondendo a una necessità sentita dalle famiglie e permettendo un potenziamento dell’offerta formativa legata al tempo prolungato.

All'incontro hanno preso parte le autorità civili e una rappresentanza di consiglieri, docenti e genitori. Durante i discorsi inaugurali, la preside e il vicesindaco hanno ribadito l'importanza della sinergia tra scuola e territorio per garantire ai ragazzi strutture sicure e all'avanguardia. "L'inaugurazione di questo spazio," ha dichiarato il sindaco Alberto Arcidiacono, "rappresenta una risposta concreta alle esigenze delle famiglie di Pioppo e un investimento diretto sul futuro dei nostri ragazzi. Restituire dignità ai luoghi della scuola significa mettere al centro il benessere degli studenti."

La dirigente Roccamatisi ha ringraziato tutti i presenti per la partecipazione a questo grande evento:

“Lo spazio della mensa è uno spazio di inclusione importante”, ha sottolineato la preside. “Oggi è la festa dei bambini”, ha concluso il vicesindaco Riccardo Oddo, “che potranno vivere e trascorrere momenti importanti di crescita e dialogo. Rivolgo un plauso alla dirigente per l’impegno e la determinazione con la quale porta avanti la scuola”.

I locali sono stati benedetti da don Nicola Napoli e da don Mario Terruso. Il servizio mensa sarà gestito dalla società Alta Ascott. Il progetto è stato curato dall’ufficio tecnico del Comune di Monreale.