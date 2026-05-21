Scuola Veneziano-Novelli, intitolata a Nicola Lazzarino l’aula del laboratorio artistico

Ieri la cerimonia alla presenza dei familiari del docente prematuramente scomparso
MONREALE, 21 maggio – Ieri pomeriggio, nel corso di una partecipatissima e commossa cerimonia, è stata inaugurata l'aula "laboratorio artistico" del plesso Veneziano, dedicata alla memoria del docente di arte Nicola Lazzarino, prematuramente scomparso.
Lazzarino, stimato e apprezzato insegnante, ha rappresentato nella storia scolastica dell'istituto un riferimento per generazioni di studenti. Capace di trasmettere l'amore per l'arte con semplicità e rigore nello stesso tempo, ha insegnato con rispetto e un grande spirito umanitario, lasciando una traccia discreta ma profonda nel cuore dell'intera comunità scolastica.
Alla cerimonia hanno partecipato la moglie Ivana Taormina, anche lei docente della scuola, i familiari, gli alunni e tantissimi insegnanti che hanno voluto ricordarlo e testimoniare affetto e gratitudine.
Dopo i saluti del dirigente scolastico Marco Monastra, tra l'emozione generale è stata scoperta la targa commemorativa.
Si è trattato, recita una nota dell'istituto, di un momento di forte coesione per la comunità scolastica che ha voluto onorare l'impegno e la passione di un docente che ha contribuito incisivamente alla crescita culturale e umana della scuola.
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