Monreale, inaugurata oggi l’aula immersiva alla scuola Morvillo

Schifani e Turano: «Dotiamo gli studenti siciliani di strumenti didattici innovativi»

MONREALE, 5 giugno – Una scuola sempre più moderna, innovativa e al passo con le nuove tecnologie.

È questo l'obiettivo dell'aula immersiva inaugurata questa mattina all'istituto comprensivo "Francesca Morvillo" di Monreale dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e dall'assessore regionale all'Istruzione Mimmo Turano.

L'intervento è stato realizzato grazie a un finanziamento complessivo di 55 mila euro erogato dall'assessorato regionale dell'Istruzione e comprende anche attività didattiche da svolgere in orario extracurriculare. Ad accogliere la delegazione regionale sono stati la dirigente scolastica Maria Francesca Giammona, il corpo docente e circa 900 alunni della scuola primaria e secondaria, protagonisti di un momento di festa con l'esecuzione di due brani musicali e dell'Inno di Mameli.

Durante la cerimonia, il presidente Schifani ha sottolineato l'impegno della Regione nel rendere le scuole siciliane sempre più competitive sul piano dell'innovazione didattica. «Il mio governo è impegnato a dotare gli studenti siciliani di strumenti didattici innovativi che sfruttano le nuove tecnologie per arricchire il loro bagaglio di conoscenze e competenze, con metodi al passo coi tempi», ha dichiarato il governatore. «Vogliamo dare loro le stesse opportunità che hanno i coetanei del resto del Paese e dell'Europa».

Il presidente ha inoltre evidenziato come l'investimento nelle nuove tecnologie si affianchi agli interventi regionali sull'edilizia scolastica. «Questo intervento si affianca agli investimenti che la Regione sta compiendo anche sul piano dell'edilizia scolastica per avere scuole più funzionali, moderne e sicure, in cui esercitare concretamente il diritto allo studio».

Un passaggio particolarmente significativo è stato dedicato ai temi della legalità. Rivolgendosi direttamente agli studenti, Schifani ha lanciato un messaggio forte sul valore delle regole e della formazione civica.

«Il rispetto delle regole deve fare parte di voi. Siete stati educati in una scuola sana, da docenti che vi stanno trasmettendo questi principi. Crescendo con valori forti e solidi, sarete quella nuova società che avrà definitivamente sconfitto la mafia», ha affermato.

Nel suo intervento, l'assessore regionale Mimmo Turano ha invece illustrato i numeri del programma regionale dedicato alle aule immersive, evidenziando il significativo impatto sul sistema scolastico siciliano.

«Grazie al governo Schifani e al lavoro svolto in questi anni, oggi possiamo affermare che in Sicilia più di un istituto comprensivo su due ha avuto la possibilità di realizzare un'aula immersiva», ha spiegato l'assessore. «Con due circolari abbiamo stanziato circa 10 milioni di euro, finanziando 247 scuole che potranno disporre di nuovi spazi didattici innovativi e interattivi». Le aule immersive rappresentano una delle frontiere più avanzate della didattica digitale. Attraverso sistemi audiovisivi e ambienti interattivi, consentono agli studenti di apprendere materie come storia, geografia e scienze vivendo esperienze coinvolgenti e multidisciplinari, capaci di rendere l'apprendimento più efficace e partecipato.

Il progetto regionale ha già finanziato 127 interventi attraverso la circolare del 31 ottobre 2024 e altri 120 mediante quella del 16 aprile 2025, coinvolgendo istituti comprensivi, direzioni didattiche e scuole secondarie di primo grado in tutta l'Isola.