Aula immersiva alla Morvillo, Intravaia: “Grande attenzione del governo al mondo della scuola”

L’intervento si è reso possibile grazie ad un finanziamento della Regione

MONREALE, 5 giugno – “L’inaugurazione dell’aula immersiva all’Istituto Comprensivo “Francesca Morvillo” di Monreale rappresenta un traguardo straordinario per la nostra comunità scolastica e un motivo di profondo orgoglio per l’intero territorio”.

Lo dichiara Marco Intravaia, deputato regionale e presidente del Consiglio comunale di Monreale, commentando il taglio del nastro avvenuto questa mattina alla presenza del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dell’assessore regionale all’Istruzione, Mimmo Turano.

L’intervento, reso possibile grazie a un finanziamento erogato dalla Regione Siciliana, dota la scuola di strumenti tecnologici capaci di trasformare la didattica tradizionale in un’esperienza interattiva e multisensoriale.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento al presidente Schifani e all’assessore Turano per aver voluto testimoniare con la loro presenza a Monreale la grande attenzione che il governo regionale riserva al mondo della scuola e all'innovazione digitale - prosegue il deputato monrealese - Investire nell'innovazione tecnologica significa garantire ai nostri studenti le stesse opportunità dei loro coetanei europei, rendendo l'apprendimento un processo stimolante e inclusivo. Un plauso speciale – conclude Intravaia – va alla dirigente scolastica, Maria Francesca Giammona, a tutto il corpo docente e al personale della scuola, che con passione e lungimiranza sanno intercettare queste importanti risorse regionali, trasformandole in valore concreto per il futuro dei nostri ragazzi”.