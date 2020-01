Verso la Final Four di Coppa Italia di calcio a 5, Morgana: ''Sono certo che a vincere sarà lo sport''

Il vicepresidente nazionale della LND sarà a San Cataldo nel prossimo weekend

PALERMO, 14 gennaio – “Sarò presente al PalaMaira di San Cataldo sabato e domenica per assistere alla Final Four di Coppa Italia di serie C1 di calcio a 5 e starò vicino a tutte e quattro le società”. Lo ha detto il vicepresidente nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, Sandro Morgana, parlando dell’appuntamento del prossimo weekend che catalizzerà l’attenzione di tutto il mondo del futsal siciliano e vedrà tra le sue protagoniste anche il Monreale C5.

“Sono certo che assisteremo ad un bel torneo che si disputa nei pressi della mia città – ha aggiunto Morgana a MonrealeNews – nel quale, al di là della classifica finale, vincano i valori principali che noi propugniamo e cioè la lealtà, la correttezza, il rispetto per gli avversari e per l’arbitro. In questo modo non ci saranno dei vincitori, ma vincerà lo sport. Sono certo che sarà una bellissima manifestazione ben organizzata da Maximiliano Birchler, che sta lavorando bene e continuerà a lavorare con noi con tanto entusiasmo”: