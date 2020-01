Verso la Final Four di Coppa Italia di calcio a 5, Arcidiacono: ''E’ la finale di tutta la città''

"Chiediamo il massimo dell’impegno per questo appuntamento epocale”

MONREALE, 16 gennaio –“La Final Four di Coppa Italia che il Monreale calcio a 5 si appresta a disputare sabato, non è solo la finale di una squadra, ma in questo caso è la finale di tutta la città”. Lo afferma il sindaco Alberto Arcidiacono, parlando dell’importante appuntamento di futsal, in programma nel prossimo weekend al “PalaMaira” di San Cataldo.

“La partecipazione a questo evento, che non esito a definire epocale – dica ancora il primo cittadino – è la partecipazione, ma soprattutto la vittoria di tutta la città, a prescindere dal risultato del campo. Col cuore tutti gli sportivi monrealesi saranno a San Cataldo per sostenere la squadra della nostra città, perché annoverarne una in un evento di questo tipo rende tutti noi orgogliosi. Come sindaco, a nome dell’amministrazione che rappresento, ma più in generale a nome di tutta la città, chiedo il massimo dell’impegno ed il rispetto dell’avversario, certo che la società e la squadra condividano questi importantissimi valori. E per questo, al di là del risultato del campo, siamo tutti fiduciosi”.

“Un plauso va rivolto alla società del Monreale calcio a 5 – aggiunge l’assessore allo Sport, Ignazio Davì, che si presenta a questo appuntamento storico dopo aver portato a termine un importante percorso di crescita nel corso di questi anni, che adesso la vede rivaleggiare ai massimi livelli regionali. Ci fa particolare piacere poi – conclude Davì – che questo evento veda l’organizzazione del monrealese Maximiliano Birchler, nella qualità di responsabile regionale del calcio a 5 della Figc, che ancora una volta sta dimostrando tutte la sua competenza e tutte le sue capacità”.