Domani Monreale C5-I Bruchi di Augusta, semifinale di Coppa col cuore in gola

In palio un posto nella finalissima di domenica. L'altra semifinale vede la sfida tra Partinico e Trabia

MONREALE, 17 gennaio – Chiamatela enfasi eccessiva, chiamatela retorica, chiamatela come volete. Quella di domani – e non ne abbiamo mai fatto mistero – per lo sport monrealese in generale e per il calcio a 5 in particolare, ha tutto il sapore di una giornata storica.

Domani, come sanno coloro che seguono le vicende del Monreale calcio a 5 sulle colonne della nostra testata, la squadra biancazzurra si recherà a San Cataldo, ridente cittadina in provincia di Caltanissetta, per la disputa della “Final Four” di Coppa Italia di serie C1. Un traguardo, mai raggiunto prima da una compagine di casa nostra, al quale il sodalizio guidato dal presidente Filippo Bruccola è arrivato al termine di una difficile fase eliminatoria, culminata con il pareggio decisivo al “PalaDallaChiesa” contro il Bagheria Città delle Ville, capolista del campionato.

Domani, nello splendido impianto del “PalaMaira”, individuato dal comitato regionale siciliano per questo importantissimo appuntamento, si concentreranno le quattro squadre superstiti: il Monreale calcio a 5, I Bruchi di Augusta, il Caresse Partinico Futsal ed il Real Trabia Bellaville.

E saranno le ultime due ad aprire le danze: alle 17.30 Partinico e Trabia si sfideranno nella prima semifinale. A seguire, con fischio d’inizio alle ore 19,30, il Monreale giocherà contro i fortissimi Bruchi, capoclassifica del girone B della serie C1, quello della Sicilia orientale. Chi perde torna a casa, le due formazioni vincenti, invece, si affronteranno in finale domenica pomeriggio, con inizio alle ore 17,30, nello stesso impianto.

Inutile dire quante aspettative ci siano attorno a questo importante appuntamento e quanti sforzi, organizzativi ed economici, abbia fatto la società per partecipare a questo attesissimo evento. Domani, quindi, nel primissimo pomeriggio, la “carovana” monrealese partirà alla volta di San Cataldo con la rosa al completo, assieme allo staff tecnico e dirigenziale e con qualche “irriducibile” tifoso che seguirà la squadra in questa difficilissima trasferta.

Ed a proposito di staff: da oggi diventa ufficiale l’ingresso all’interno di esso di Toti La Bianca, nome conosciutissimo nel panorama del futsal siciliano, allenatore del Cus Palermo nella passata stagione, che ha occupato la panchina del Castellammare femminile in serie A2, prima delle sue recenti dimissioni ufficiali, già presentate alla federazione.

Monreale News sarà presente in forze a questo prestigioso appuntamento, con una “batteria” di tre inviati, proprio per garantire la massima copertura dell’evento, con telecronaca della partita (sperando, ovviamente, che le partite siano due), articoli, foto ed interviste.

Telecronaca diretta, con ricco pre-partita, a partire dalle 19,15 circa. Palla al centro alle 19,30. Fischieranno Sebastiano Monaco della sezione di Acireale e Antonio Andrea D'Aquino di quella di Catania.