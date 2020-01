Final Four di calcio a 5, Lo Presti: ''Vincerà certamente lo sport''

"L’in bocca al lupo" alle quattro squadre del presidente del Comitato Regionale Siciliano della Figc

SAN CATALDO, 18 gennaio – “Sono certo che sarà una bella festa di sport e che a vincere saranno i migliori valori di questa disciplina”. A parlare è il presidente del Comitato Regionale della Sicilia della Figc, Santino Lo Presti, a proposito della Final Four di Coppa Italia di serie C1 di calcio a 5, in programma oggi e domani al PalaMaira di San Cataldo.

“Tranne piccoli casi – dice ancora a Monreale News il numero uno della Federcalcio siciliana, che sarà in tribuna nella cittadina nissena – il calcio a 5, più di quello a 11 cammina su questi valori e fa da punto di riferimento per i valori del fair play. Domani sera, a prescindere da chi vincerà, vincerà certamente lo sport. Assisteremo certamente ad un bello spettacolo, Faccio un in bocca al lupo a tutte e quattro le società, che anche in campionato stanno lottando lealmente, perché disputino nel migliore dei modi questa manifestazione”.