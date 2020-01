Calcio a 5: Serie C2. Atletico, contro il Mistral Carini è obbligatorio vincere

Intanto la squadra corre ai ripari in porta con Dario Curcio

MONREALE, 31 gennaio – Non ci sono mezzi termini. Non possono esserci, data l'ultima magra (anzi magrissima) sconfitta rimediata contro l'Alcamo. Domani, contro il Mistral Carini in casa, c'è uno e un solo risultato con il quale uscire dal campo: se si vogliono raggiungere e conseguire gli obiettivi prefissati a inizio anno, d'ora in avanti non è più concesso sbagliare.

Nella scorsa giornata i carinesi non si sono fatti attendere e – sfruttando lo scivolone dell'Atletico – hanno agganciato il quinto posto, affacciandosi per la prima volta in questa stagione nelle zone blu della classifica, pregustando anche loro la possibilità di disputare i playoff della promozione. La distanza dalla formazione normanna, comunque, non poi così proibitiva (soltanto 2). Questo, proprio come nella scorsa giornata, vuol dire solo una cosa: scontro diretto, partita chiave. Come si dice in questi casi “le chiacchiere stanno a zero”. Non è possibile sbagliare, soprattutto considerando che le squadre delle zone alte corrono e non rallentano. L'Atletico potrà oltretutto contare su un nuovo guardiano di porta, Dario Curcio - classe '95, volto noto del Monreale C5 - sul quale la società ha immediatamente deciso di virare per correre ai ripari visti gli acciacchi di tutti i propri portieri, titolari e non.

Il match di domani al campo Archimede Pitagorico, a partire dalle ore 16, sarà diretto dal signor Fabrizio Di Grigoli della sezione di Agrigento. Come sempre, compatibilmente con le condizioni meteo, la partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'Atletico Monreale e su quella di Monreale News, media partner della squadra. Voci di telecronaca saranno quelle di Silvio Cancemi e Domenico Prestifilippo.