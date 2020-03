Coronavirus, si ferma l’attività dei dilettanti della Figc

Rinviate le partite di Monreale calcio a 5 e Atletico Monreale

ROMA, 5 marzo – Si ferma per questo fine settimana l’attività agonistica tra i dilettanti della Federcalcio. La decisione è stata adottata al termine di un lungo incontro che si è tenuto oggi a Roma. Alla base del provvedimento, maturato dopo l’emissione del decreto del governo in materia di azioni di contrasto al problema del coronavirus, la volontà di preservare tutti i giocatori e dare la possibilità alle società di effettuare i dovuti controlli.

L’idea di non giocare nel prossimo fine settimana, in pratica, ha prevalso su quella di consentire la disputa delle partite, seppur a porte chiuse.

Per quel che riguarda lo sport monrealese, in buona sostanza, il provvedimento fa sì che vengano rinviate le partite del Monreale calcio a 5, che milita nel girone A del campionato di serie C1 e dell’Atletico Monreale, formazione del girone A della serie C2.

L’ufficio regionale della divisione calcio a 5, opportunamente sentito, farà sapere se i campionati slitteranno di una settimana o se il calendario sarà articolato secondo una diversa programmazione.