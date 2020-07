Calcio a 5, Carlo Hamici sarà ancora un giocatore del Monreale

Il bomber italo-algerino ha creduto ancora al progetto biancazzurro

MONREALE, 24 luglio – L’anno scorso è stato il capocannoniere della squadra. Il giocatore che in più di una circostanza è stato lo spauracchio numero uno per le difese avversarie. Un giocatore che meritava la riconferma e sul quale la società continua a puntare.

Carletto Hamici anche nella stagione prossima continuerà a vestire la maglia biancazzurra del Monreale calcio a 5. Sarà ancora lui il cannoniere su cui farà affidamento tutto lo staff tecnico per disputare un campionato all’altezza delle aspettative. Una notizia certamente positiva per tutto l’ambiente biancazzurro che, assicurandosi le prestazioni del bomber italo-algerino, sa di poter contare su un potenziale offensivo di primo livello.

A volerlo sono state in tante società. Diversi club hanno strizzato l’occhio ad Hamici, conoscendo bene le sue qualità ed il suo sinistro magico. Lui, però, dopo una proficua conversazione con il diesse Tony Sabella, ha scelto di vestire ancora una volta il biancazzurro, consapevole di aver trovato a Monreale l’habitat giusto per disputare una grande stagione in un ambiente che assomiglia più a quello di una famiglia che a quello di una società sportiva.

Al momento della ripresa della preparazione, che avverrà, più o meno a metà agosto, si presenterà agli ordini di mister La Bianca motivato e carico, con la professionalità e l’impegno che lo hanno sempre contraddistinto.