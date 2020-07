Calcio a 5: Serie C1, scaduto il termine per le iscrizioni, non c’è il Pantelleria

Tutte le altre società hanno fatto regolare domanda. Il 4 agosto l’ufficialità

FICARAZZI, 28 luglio – Alle 12 di oggi, con la chiusura delle iscrizioni delle società in organico nel campionato di Serie C1 di calcio a 5, è iniziato l’iter burocratico che porterà alla conferma delle iscrizioni ed alla composizione dei due gironi della massima serie del campionato di futsal dell’Isola.

Al momento, dall’ufficio regionale presieduto da Maximiliano Birchler (nella foto) non trapela nessuna notizia in merito alle iscrizioni e ciò dovuto agli adempimenti burocrati ed economici che le società dovranno perfezionare ma già si ci sono alcune conferme non di poco conto. Il Pantelleria, come volevano i rumours dei giorni scorsi, non si iscrive al prossimo campionato di C1 mentre tutte le squadre presenti in organico hanno presentato regolare domanda. Ciò significa, facendo dei calcoli, in funzione alla cristallizzazione dei campionati dello scorso anno che, il girone A, nel quale è impegnato il Monreale Calcio a 5, risulterebbe completo e di conseguenza non ci sarebbe necessità di attingere ai famosi ripescaggi.

Usare il condizionale, prò, è’ d’obbligo perché ancora ci sarà tempo fino al 4 agosto per regolarizzare la posizione di ogni singola società. Il prossimo passaggio sarà il Consiglio Regionale del Comitato che approverà i due gironi presentati dall’Ufficio Regionale Calcio a 5 e li renderà ufficiali.