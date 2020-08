Calcio a 5, in Coppa Italia il Monreale esordirà in casa contro il Cus Palermo

Si giocherà sabato 5 settembre, poi trasferta a Partinico, quindi match casalingo contro il Tiki Taka. IL CALENDARIO COMPLETO

MONREALE, 26 agosto – Sarà il Cus Palermo la prima avversaria del Monreale calcio a 5 nel quadrangolare di Coppa Italia. Lo ha ufficializzato oggi il comitato regionale della Figc, che ha stilato i calendari degli incontri dei sette raggruppamenti della compartizione che vede protagoniste le 28 compagini di Serie C1.

I biancazzurri di Toti La Bianca debutteranno quindi in casa il 5 settembre, contro la formazione universitaria, che prenderà parte al massimo campionato regionale in virtù delle decisioni post-Covid assunte dalla Federcalcio, che ha bloccato le retrocessioni.

La seconda partita della formazione normanna avverrà, invece, il 12 settembre in trasferta e precisamente sul campo del Caresse Futsal Partinico, che nella scorsa stagione ha concluso al terzo posto assoluto. Il terzo ed ultimo impegno del raggruppamento è in programma, infine il 19 settembre,ancor al Giotti di Aquino contro la neopromossa Tiki Taka, una squadra che si è rafforzata notevolmente nel corso di questa sessione di mercato e si presenta ai nastri di partenza del campionato come una delle compagini più accreditate.

Va ricordato che, come avevamo anticipato qualche giorno fa, i sette raggruppamenti esprimeranno altrettante squadre vincitrici su tutto il territorio siciliano, alle quali si aggiungerà la migliore seconda.

Le otto squadre daranno luogo alla “Final Eight”, una manifestazione fortemente voluta dal responsabile regionale per la Sicilia del Futsal, Maximiliano Birchler che si terrà a Canicattì alla fine di gennaio.

QUESTO IL CALENDARIO

1^ GIORNATA - GARE DEL 05/09/2020- ORE 17,00.

Quadrangolare A

Marsala Futsal 2012 - Sporting Alcamo Onlus

Polisportiva Alqamah F.C. - San Vito Lo Capo

Quadrangolare B

Club P5 Cruillas - Palermo Futsal Eightynin

Villaurea A.S.D. - Palermo Calcio A5 (ore 18,30)

Quadrangolare C

Caresse Futsal Partinico - Tiki Taka Palermo C5

Monreale Calcio A 5 - C.U.S. Palermo

Quadrangolare D

Città di Leonforte - PGS Vigor San Cataldo

Real Termini Futsal - Olimpia Casteldaccia

Quadrangolare E

Meriense - Mortellito

Meriven Calcio A 5 - Montalbano

Quadrangolare F

Città di Biancavilla - Domenico Savio

La Madonnina – Unione Comprensoriale

Quadrangolare G

Catania C5 - Futsal Rosolini

Kamarina - Inter Club Villasmundo

2^ GIORNATA - GARE DEL 12/09/2020- ORE 17,00.

Quadrangolare A

Marsala Futsal 2012 - Polisportiva Alqamah F.C.

Sporting Alcamo Onlus - San Vito Lo Capo

Quadrangolare B

Club P5 Cruillas - Villaurea A.S.D.

Palermo Futsal Eightynin – Palermo Calcio A5

Quadrangolare C

Caresse Futsal Partinico - Monreale Calcio A 5

Tiki Taka Palermo C5 - C.U.S. Palermo

Quadrangolare D

Olimpia Casteldaccia - PGS Vigor San Cataldo

Real Termini Futsal - Città di Leonforte

Quadrangolare E

Meriense - Meriven Calcio A 5

Mortellito - Montalbano

Quadrangolare F

Città di Biancavilla - La Madonnina

Domenico Savio - Unione Comprensoriale

Quadrangolare G

Catania C5 - Kamarina

Futsal Rosolini - Inter Club Villasmundo

3^ GIORNATA - GARE DEL19/09/2020-ORE 17,00.

Quadrangolare A

Polisportiva Alqamah F.C. Sporting Alcamo Onlus

San Vito Lo Capo - Marsala Futsal 2012

Quadrangolare B

Palermo Calcio A5 - Club P5 Cruillas

Villaurea A.S.D. - Palermo Futsal Eightynin

Quadrangolare C

C.U.S. Palermo - Caresse Futsal Partinico

Monreale Calcio A 5 - Tiki Taka Palermo C5

Quadrangolare D

Città di Leonforte - Olimpia Casteldaccia

PGS Vigor San Cataldo - Real Termini Futsal

Quadrangolare E

Meriven Calcio A 5 - Mortellito

Montalbano - Meriense

Quadrangolare F

La Madonnina - Domenico Savio

Unione Comprensoriale - Città di Biancavilla

Quadrangolare G

Inter Club Villasmundo - Catania C5