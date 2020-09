Calcio a 5, Monreale-Cus Palermo si disputerà a porte chiuse

La società sceglie la linea della prudenza in questo difficile comento di risalita dei contagi

MONREALE, 2 settembre – Il Monreale calcio a 5 sceglie la strada della prudenza: la partita contro il Cus Palermo, in programma sabato prossimo alle ore 17, al centro sportivo “Antonio Giotti” di Aquino, valevole per la prima giornata della Coppa Italia di serie C1, si disputerà a porte chiuse.

La decisione è maturata al termine di un vertice societario, nel quale sono emerse tutte le grosse difficoltà organizzative che è necessario affrontare per garantire i necessari protocolli di distanziamento sociale in questo delicato periodo in cui, purtroppo, la curva dei contagi sta tornando a salire.

Proprio a causa di questa situazione, la Lega Nazionale Dilettanti nei giorni scorsi aveva reso noto un vademecum contenente le linee guida da rispettare per consentire la disputa delle partite secondo criteri di massima sicurezza. Il Monreale, tuttavia, ha voluto fare di più, disponendo la chiusura dei cancelli dell’impianto di Aquino, riservandosi, di volta in volta, di decidere se riaprirli in futuro, a seconda dell’andamento della situazione epidemiologica.

Per non privare, però, i propri sostenitori del piacere di seguire il match, la società ha predisposto, come di consueto, la realizzazione della diretta streaming, che sarà visibile sulla pagina facebook di Monreale News, media partner del Monreale C5.