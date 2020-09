Monreale C5, la vittoria è amara: sfuma il sogno della final eight di Coppa

Al Giotti i biancazzurri superano il Tiki Taka, ma la qualificazione non arriva. LE FOTO

MONREALE, 19 settembre – Vittoria brillante, vittoria netta, vittoria inutile, vittoria amara. Con questi quattro aggettivi è possibile fare il punto sul successo del Monreale calcio a 5 impegnato oggi pomeriggio contro il Tiki Taka Palermo nell’ultima giornata del girone eliminatorio della Coppa Italia di Serie C1.

Al Giotti di Aquino si sono affrontate due squadre di spessore, che con ogni probabilità saranno protagoniste del campionato che comincia sabato prossimo. Due squadre alla ricerca della migliore condizione fisica che, non appena arriverà, darà la possibilità ad entrambe di esprimere un futsal decisamente migliore. Entrambe hanno perso sabato scorso il treno giusto per potere conquistare un posto nella final eight di Canicattì. Il Monreale perdendo a Partinico, il Tiki Taka non andando al di là di un pareggio casalingo contro il Cus Palermo.

Oggi quindi per entrambe vincere non sarebbe bastato. E infatti non appena dal centro sportivo di via Altofonte sono arrivate le notizie di una vittoria larga del Partinico, si è capito che per la qualificazione non ci sarebbe stato nulla da fare. Per il Monreale, tra l’altro, l’amarezza è doppia, perché la vittoria pur rotonda non consente, per un solo gol nella classifica generale, di passare come migliore seconda. Pazienza, vorrà dire che ci si dovrà concentrare solo sul campionato.



Oggi le cose si sono messe bene, quando Peppe D’Amico, al 16’ ha spedito in porta un pallone da pochi passi, aprendo la strada della vittoria al Monreale. Fino a quel momento, però, il Tiki Taka non aveva affatto demeritato costruendo pure qualche ghiotta occasione che, se meglio sfruttata, avrebbe consentito ad Immesi e compagni di portarsi in vantaggio.

Fino al riposo l’equilibrio è stato sostanziale e le due squadre sono tornate negli spogliatoi con il vantaggio esiguo del Monreale. Discorso diverso nella ripresa, nella quale i biancazzurri hanno raddoppiato quasi subito: fallo in area del portiere su Carletto Hamici e rigore netto. Lo stesso Hamici con freddezza ha trasformato.

Da lì in poi la partita si è messa in discesa, anche perché al 14’ a timbrare il cartellino per il momentaneo 3-0 ci pensava Carlo Marchese. Poi, in superiorità numerica per l’espulsione del portiere ospite Puccio, Nanni Napoli, una doppietta una settimana fa a Partinico, metteva il quarto e definitivo sigillo monrealese con un tocco da sottomisura, per un comodo tap-in.

Da sabato prossimo sarà campionato. Al Giotti arrivano i rosanero di mister Zapparata. Sarà un’altra bella sfida che i biancazzurri certamente sapranno affrontare con la testa giusta.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre