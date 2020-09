Hamici… e guardati, per il Monreale il debutto in campionato è ok

Una tripletta del bomber algerino stende il Palermo C5 (4-2). LE FOTO

MONREALE, 26 settembre – “Dai nemici mi guardo io, dagli amici mi guardi Iddio”. Recita così un vecchio proverbio popolare al quale oggi possiamo tranquillamente aggiungere una “H”. Quella di Carletto Hamici, bomber del Monreale cacio a 5, oggi uomo partita indiscusso della gara d’esordio del campionato contro il Palermo C5.

È stato l’italo-algerino, infatti, uomo-partita della giornata, che con tre gol ed un assist ha messo in discesa la prima di campionato, consentendo al Monreale di mettere in tasca i primi tre punti. Non è stato facile, però, avere ragione del Palermo calcio a 5,una matricola, ma solo sulla carta, benché imbottita di giovani. Una formazione che ha fatto vedere di essere molto ben organizzata e che – soprattutto – ha dimostrato di avere carattere quando ormai il match sembrava andare dalla parte biancazzurra ed il rischio di disunirsi era dietro l’angolo. Ed invece il quintetto di mister Zapparata ha saputo rialzare la testa, dopo un primo tempo di netta supremazia monrealese, giocando a fronte alta, fino al fischio finale.



Oggi, però, i rosanero si sono imbattuti in un Monreale concentrato, che fin dal primo minuto ha voluto dimostrare di voler partire col piede giusto in campionato e che ha fatto di tutto per mettere nel cassetto i primi tre punti. E quando, dopo soli 2 minuti, Carletto Hamici ha messo la palla sul sinistro ed ha sparato un tracciante che è andato a finire all’incrocio, sul secondo palo della porta difesa dall’ottimo Tony Costanzo, si è capito che il compito per Pitarresi e compagni sarebbe stato in discesa. Il raddoppio è arrivato al 19’: ottima sponda di D’Amico ancora per CH10 e sinistro velenoso a fil di palo. Il Palermo ha rialzato la testa, approfittando prontamente di una disattenzione difensiva ed accorciando le distanze al 26’ con Maniscalco, un ottimo under che è stato rapido ad insaccare. Due minuti dopo, però, era ancora Hamici a fare il protagonista, fornendo un assist a Comito che da due passi non ha avuto difficoltà a realizzare la terza rete.

Molto più equilibrata la ripresa, nella quale il Palermo C5 ha fatto vedere di essere squadra gagliarda, in grado di saper giocare alla pari con chiunque. Era però il Monreale ad allungare ancora nel punteggio all’8’.

Indovinate con chi? Ancora con Hamici che metteva dentro da sottomisura un assist al bacio di Carlo Marchese. Al 13’il secondo gol in casa Palermo, con Melville, bravo a ribadire in gol con un comodo tap-in, dopo la parata alla bell’e meglio di Di Maria. Nell’ultima parte del match, le squadre arrivavano entrambe al quinto fallo. A beneficiare del tiro libero, però, era solo il Monreale, che non capitalizzava l’occasione grazie alla parata dell’ottimo Costanzo sulla battuta di Andrea Bruno.

Adesso i biancazzurri sono attesi da una doppia trasferta: Alqamah e Club P5 diranno qualcosa in più sulla reale caratura di Pitarresi e compagni, prima del big match casalingo contro il Caresse Futsal Partinico. Frattanto la squadra si gode questi primi tre punti, viatico ottimale per cominciare questo nuovo campionato nel migliore dei modi.

Le foto della Gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre