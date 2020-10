Calcio a 5, arriva la prima positività in serie C1, rinviate due partite

Interviene il presidente regionale Birchler: “Invito tutti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni”

PALERMO, 8 ottobre – Arriva inesorabile l’ombra del Covid anche sul campionato di serie C1 di calcio a 5. Per questo motivo, infatti, il Comitato Regionale della Sicilia ha deciso di rinviare due partite: Marsala Futsal-Real Termini e Tiki Taka – Palermo Futsal.

E questo perché ci sarebbe una partita sotto osservazione: Tiki Taka-Marsala Futsal disputata domenica scorsa e valevole per la seconda giornata di campionato, al termine della quale sarebbe emersa una positività fra uno dei giocatori che hanno preso parte al match. Gli staff delle due squadre si sottoporranno adesso ai controlli previsti. E per questo motivo in quarantena fiduciaria sarebbe stata messa la coppia arbitrale di quell’incontro, composta da Mario Daniele Luparello della sezione di Agrigento e Francesco Salvatore Suriano di quella di Palermo. In attesa di maggiore chiarezza e soprattutto dei riscontri dei tamponi, pertanto, il Comitato Regionale ha deciso di rinviare i due incontri.

Sulla questione è intervenuto il delegato regionale del calcio a 5 Maximiliano Birchler, che con una dura presa di posizione diretta a tutte le società, ha richiamato tutti ad un maggiore senso di responsabilità e soprattutto al rispetto rigoroso delle norme finalizzate a contrastare il contagio. “Visti gli ultimi eventi legati all’emergenza pandemica in corso sul nostro territorio – scrive Birchler – letti anche i referti arbitrali nei quali si evince l’inosservanza di alcune norme fondamentali per la prevenzione dei contagi, premesso che le regole di attuazione del Vademecum sono poche e semplici, si invitano le società, per l’ennesima volta, a leggere attentamente quanto riportato nel suddetto vademecum e ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni. Ricordo che la saluta pubblica non è un optional ma è un bene fondamentale per la nostra comunità e per noi stessi. Confido nel vostro buon senso e rimango a disposizione per eventuali chiarimenti in merito”.