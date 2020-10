Domani Club P5-Monreale C5: obiettivo continuità

I biancazzurri attesi dall'ostica trasferta a Cruillas

MONREALE, 9 ottobre – Finora tutto bene. Siamo d’accordo sul fatto che sia passato troppo poco tempo per stilare un primo bilancio, ma ritrovarsi con sei punti dopo due partite è certamente motivo per sorridere. Ora però ci sarà da dare continuità a questo inizio promettente.

Impresa non facile perché le insidie sono sempre in agguato e soprattutto perché le avversarie non sono affatto d’accordo. A cominciare da quella di domani, il Club P5 Cruillas, contro la quale il Monreale calcio a 5 incrocerà i tacchetti a partire dalle 17. La sfida è in programma al campo della società neroverde e sarà valevole per la terza giornata del campionato di Serie C1 (Girone A). Sarà lì che i ragazzi di mister Toti La Bianca se la vedranno con Adami e compagni, ben guidati da mister Salvo Rizzo, in un match che si presenta ostico per entrambe. I padroni di casa sanno bene di affrontare una squadra solida, costruita per tentare di restare nelle posizioni alte della classifica, ma proprio per questo vorranno dare il 101 per cento del loro bagaglio tecnico e caratteriale. Ecco perché per Pitarresi e compagni non ci sarà affatto da stare allegri, tanto più che la compagine di Cruillas, soprattutto sul proprio campo, è avversario arcigno ed ostico per tutti.

Il Club P5, si presenta con un ruolino di marcia alterno: dopo aver esordito vittoriosamente in casa, piegando l’Olimpia Casteldacicia per 4-2, è stato poi sconfitto in trasferta dal Real Termini per 5-2. Domani, pertanto, vorrà dimostrare, legittimamente, ancora una volta, di avere i gradi sulla spalla per dire la propria in questo campionato, con che ambizioni lo dirà soltanto il campo. In ogni caso sarà una sfida combattuta che certamente le due formazioni in campo onoreranno al meglio.

L’incontro, soprattutto alla luce dei primi contagi che, purtroppo, hanno già raggiunto il mondo del Futsal siciliano, si disputerà a porte chiuse. Chi volesse seguire le sorti della squadra monrealese, però, potrà farlo attraverso la consueta telecronaca diretta che Monreale News effettuerà compatibilmente con le condizioni logistiche dell’impianto di Cruillas, a partire dalle ore 16,55.

Palla al centro alle ore 17. Fischieranno Antonio Andrea D'Aquino della sezione di Catania e Francesco Campione di quella di Enna.