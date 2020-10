L’asticella di alza, domani Monreale C5-Partinico: un severo banco di prova

Si gioca al Giotti alle 15,30. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews

MONREALE, 16 ottobre – Così come diceva il grande Eduardo De Filippo: “Gli esami non finiscono mai”. Nemmeno il tempo di godersi la terza vittoria in classifica, che è coincisa con il primato momentaneo in classifica, seppur in coabitazione con il Villaurea, che per il Monreale calcio a 5 arriva già un altro, importantissimo, impegno.

Domani, ore 15,30 (attenzione, le 17 canoniche) al Giotti di Aquino arriva il Caresse Futsal Partinico per quello che si presenta come il match clou della 4ª giornata del campionato di serie C1. Quale sia la caratura del Partinico e quali siano le sue reali potenzialità il Monreale non lo deve scoprire certo adesso e lo ha sperimentato più di una volta sulla propria pelle. L’ultima delle quali nello scorso mese di settembre, quando al centro “Principe” maturò una sconfitta che ancora brucia, che costò l’eliminazione dalla corsa alla Final Eight di Coppa Italia. I neroverdi del vulcanico presidente Andrea Caruso sono formazione solida e grintosa, ben messa in campo da mister Giacalone e ben guidata da capitan Celestra. Non mancheranno, pertanto, gli spunti e gli argomenti per una sfida che già, fin da ora, si presenta come elettrizzante. Tanto più che il Caresse è reduce da una sconfitta interna, maturata contro il Palermo calcio a 5, guidato dall’ex di lusso, Roberto Zapparata. I partinicesi, tra l’altro, rispetto alla partita di Coppa, si sono notevolmente rinforzati, ingaggiando il “cavallo di ritorno”, Giorgio Cutrona, che andrà a dirigere le operazioni di gioco dalla sua consueta posizione di playmaker.

La partita, purtroppo, così come le precedenti, non potrà essere seguita di presenza dagli sportivi monrealesi. In altri tempi, non quelli caratterizzati dal Covid, al Giotti ci sarebbe stato il pienone. Domani, però, purtroppo, non sarà così. La società, infatti, molto opportunamente, ha deciso di giocare a porte chiuse, per evitare pericolosi assembramenti e contrastare il contagio, sfortunatamente, in aumento in questi giorni su tutto il territorio nazionale.

Per seguire la partita, però, ci sarà la consueta telecronaca diretta che sarà possibile seguire sulla pagina facebook di Monreale News w su quella del Monreale calcio a 5.

Palla al centro alle ore 15,30. Fischieranno Luciano Antonio Fabio della sezione di Caltanissetta e Vincenzo Cambria di quella di Palermo.