Secondo tempo a mille all’ora, pokerissimo Monreale

I biancazzurri espugnano San Vito e conquistano la quinta vittoria consecutiva. LE FOTO

SAN VITO LO CAPO, 24 ottobre – Con un secondo tempo a tutta, fatto di gioco spumeggiante, di conclusioni in porta e soprattutto di tre gol, il Monreale espugna San Vito lo Capo e conquista la quinta vittoria consecutiva del suo campionato fin qui senza sbavature.

Una vittoria maturata come fanno i motori diesel, con un avvio prudente per poi, via via, accelerare fino a viaggiare a velocità di crociera assai elevata. Una vittoria soprattutto che mette in evidenza un aspetto importante di questo Monreale: il carattere . Quello che hanno solo le squadre di spessore. Non era facile, infatti, avere ragione di un San Vito che sul proprio campo mette spesso in difficoltà gli avversari e che fa soffrire tutti.

Non il Monreale che ha forse pagato caro l’unico errore difensivo del primo tempo, concedendo una pericolosa ripartenza ai padroni di casa, che non si sono fatti pregare ed hanno realizzato il gol del momentaneo pareggio.

I biancazzurri erano andati in vantaggio dopo soli 3’, grazie al sinistro magico di Carlo Hamici, che ha trovato la deviazione del portiere e lo ha trafitto di potenza. Al 14’ il pareggio dei locali: passa persa dal Monreale a centrocampo, assist di Allegra per Randazzo e comodo tap-in. Poco altro nel corso della prima frazione, eccezion fatta per qualche altra conclusione del Monreale sulla quale il bravo Vultaggio, estremo sanvitese, si è fatto trovare pronto.

Discorso diverso nella ripresa: il Monreale ha fatto capire subito di avere una marcia in più e senza eccessive difficoltà ha messo la partita in ghiaccio. Ci ha pensato Nanni Napoli, ormai un habituè del gol, a portare in vantaggio i biancazzurri, con un pallone che ha carambolato su entrambi i pali, prima di varcare la linea di porta. Il 3-1, poi, è da far vedere ai bambini a scopo didattico: lo ha messo a segno Carlo Marchese che con un dribbling vellutato ha scartato pure il portiere ed ha messo in rete tra gli applausi scroscianti del poco pubblico presente. Il punto esclamativo lo ha messo quindi Carlo Hamici che con destrezza ha messo sotto la traversa da breve distanza.

A quel punto la partita era già in banca ed al triplice fischio Catalano e compagni potevano esultare a buon diritto. Il Monreale con questa vittoria mantiene la leadership della classifica. Sul prosieguo del campionato adesso l’ultima parola la diranno il Covid e le autorità politiche e calcistiche. Il Monreale sta facendo il suo e lo sta facendo splendidamente.

Le foto sono state realizzate da Francesca Asja La Torre