Monreale calcio a 5, due ''cavalli di ritorno'' in vista di una ripresa dell’attività

Tornano a vestire il biancazzurro Mirko Sorrentino e Michele Palazzotto. Rientrati altri tre giocatori dai prestiti

MONREALE, 23 febbraio – Benché l’attività agonistica sia ferma ormai dal lontano 24 ottobre scorso, non accenna a fermarsi, invece, quella organizzativa del Monreale calcio a 5 ed in vista di una eventuale ed agognata ripresa dei campionati, fervono le operazioni di mercato.

In questo ultimo periodo, che, a Dio piacendo, potrebbe precedere il ritorno in campo del campionato di Serie C1 (si attende la comunicazione da parte della Federcalcio) la società ha provveduto a fissare altri due tasselli nell’organico della prima squadra, che per la verità, era già abbastanza competitivo. Va ricordato, infatti, che il Monreale calcio a 5 aveva fatto bottino pieno nelle prime cinque partite disputate in campionato, conquistando tutti e 15 i punti a disposizione e trovandosi, pertanto, in testa a punteggio pieno, prima dello stop dovuto alla pandemia.

L’attività instancabile del presidente Tony Sabella ha portato al ritorno in casa biancazzurra di due importanti pedine, che già in passato avevano fatto parte del roster normanno: si tratta di Mirko Sorrentino e Michele Palazzotto. Entrambi laterali. Il primo, classe ’98, un under di qualità, fino alla stagione scorsa aveva fatto parte della compagine monrealese, prima di trasferirsi al Villaurea Palermo. Adesso arriva quello che possiamo chiamare a tutti gli effetti il ritorno a casa. Non appena si riprenderà a giocare, andrà ad implementare l’organico a disposizione di mister Toti La Bianca.

Il secondo, invece, classe ’92, dopo aver fatto parte dell’organico monrealese nella stagione 2018-2019, conclusa con lo sfortunato spareggio playoff contro il Cus Palermo, nella stagione scorsa si era accasato al Redentino Altofonte. Quindi, per motivi di lavoro, era stato costretto ad allontanarsi dalla Sicilia. Adesso, anche per lui, arriva il momento del ritorno a Monreale, dove certamente potrà dare il suo ottimo contributo di qualità e quantità.

Frattanto, sono rientrati tutti dai prestiti temporanei i giocatori che la società aveva momentaneamente girato ad altri club di Serie B. Il discorso vale per l’estroso laterale Carlo Marchese e per il playmaker Cristian Cipolla: entrambi hanno disputato qualche partita con la Pro Nissa Futsal, entrambi sono tornati alla base. Ritorna a casa pure il portiere Gabriele Catalano, che ha giocato una partita con la maglia del Città di Palermo. Anche lui, non appena si tornerà a giocare sarà un componente dell’organico biancazzurro.