Coni e Figc dicono sì, ecco come riprendono i campionati di calcio e calcio a 5 in tutta Italia

I tornei di Eccellenza di calcio e Serie C1 di calcio a 5 riconosciuti come di "Preminente interesse nazionale"

ROMA, 20 marzo – Via libera della FIGC alla ripresa per i campionati di Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 e i campionati maschili e femminili di Serie C-C1 di calcio a 5 per la stagione 2020-2021. Il presidente federale, d’intesa con i vicepresidenti, ha comunicato alla Lega Nazionale Dilettanti le decisioni assunte per ciascuna Regione in ordine alla ripresa delle competizioni.

È questo l’incipit di un comunicato ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, pubblicato sul sito della Lega Nazionale Dilettanti.

“Il CONI Nazionale – si legge inoltre, in una nota ufficiale del Comitato Regionale della Sicilia – su richiesta della Figc, ha riconosciuto il "Preminente interesse nazionale" per i Campionati di Eccellenza Maschile e Femminile ed i Campionati di Serie "C1" Maschile e Femminile Regionale”. Da oggi pertanto, è consentita la ripresa degli allenamenti.

Dopo questo importante passo, pertanto la situazione, su scala nazionale è così articolata:

Eccellenza maschile - In base a quanto stabilito dalla FIGC avranno diritto a una promozione in Serie D le società di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Trento/Bolzano. Due promozioni per Campania, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Sicilia, Toscana e Veneto. Tre promozioni per la Lombardia. Nessuna promozione per Basilicata, Friuli Venezia Giulia e Umbria.

Eccellenza Femminile - Potranno ripartire le competizioni in Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia e Veneto. Ogni Regione avrà diritto ad una promozione alla categoria superiore.

Calcio a 5 Maschile - Campionati pronti a riprendere in Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Puglia e Sicilia. Anche in questo caso le Regioni partecipanti avranno diritto a una promozione alla categoria superiore. La Sicilia avrà invece diritto a 2 promozioni.

Calcio a 5 Femminile - Si riparte in Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte Valle d’Aosta, Puglia, Sicilia e Toscana. Tutte queste Regioni avranno diritto ad una promozione alla categoria superiore.

PROTOCOLLO - Alle competizioni che riprenderanno, così come agli allenamenti collettivi, dovrà essere applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati nazionali della LND e le Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

ALLENAMENTI - Via libera anche alla ripresa degli allenamenti collettivi (che potranno essere svolti solo dalle Società che hanno deciso di riprendere le attività) in virtù dello start definitivo realizzato per competenza dal CONI.