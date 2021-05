Monreale avanti tutta, al Giotti cade anche il Tiki Taka

Il derby finisce 4-2, al termine di un match tirato e gradevole. LE FOTO

MONREALE, 8 maggio – Altri tre punti in cascina e l’avventura continua. Monreale calcio a 5 – Tiki Taka possiamo sintetizzarla così. Il Monreale voleva la vittoria e vittoria è stata, al termine di un match tirato, gradevole e corretto, terminato col punteggio di 4-2.

Il modo migliore per affrontare la sosta (sabato prossimo il Monreale osserverà un turno di riposo) e concentrarsi sugli ultimi due match della regular season che vedranno i biancazzurri impegnati contro Casteldaccia e Real Termini. Poi saranno playoff, che per la squadra di mister La Bianca sono già realtà anche dal punto di vista matematico.

Per parlare della partita cominciamo dagli ospiti. Diciamo subito che il Tiki Taka, al quale vanno fatti i complimenti, ha una classifica bugiarda e che non merita assolutamente la posizione che occupa attualmente. La formazione di mister Magro lo ha dimostrato anche oggi al Giotti, giocando una partita volitiva e soprattutto caparbia, che ha saputo riaprire, quando sembrava già archiviata. Siamo convinti che con un pizzico di fortuna maggiore e con qualche errore banale in meno la squadra del presidente Immesi avrebbe certamente potuto disputare ben altro campionato.

Detto questo, però, non possiamo tacere la prova di grande maturità del Monreale, che – giorno dopo giorno – va prendendo sempre più le sembianze tattiche e caratteriali che predica mister La Bianca. Pitarresi e compagni, dopo la prova perfetta messa in mostra con il Palermo Futsal, ha dato vita anche oggi ad una prestazione di livello, soprattutto dal punto di vista della concentrazione e della personalità, senza mai disorientarsi anche quando il match, in alcuni frangenti, si è acceso un po’. Fatta eccezione per una decina di minuti del secondo tempo, quando il Monreale ha alleggerito un po’ il piede dall’acceleratore, dando la possibilità al Tiki Taka di rientrare in partita. Poi, però, come spesso accade, sono le prodezze individuali a fare la differenza. In questo caso quella di Nanni Napoli, autore di un gol da cineteca, che ha rimesso le cose a posto, ponendo praticamente in soffitta il discorso vittoria.

L’equilibrio iniziale lo ha infranto all’11’, su punizione, capitan Pitarresi, con una rasoiata piena di veleno, che si è insaccata rasoterra alla sinistra del portiere avversario. Per il raddoppio si è dovuto attendere lo scadere di tempo, quando Alessandro Comito ha servito un babà a Mirko Sorrentino, che non si è fatto pregare ed ha messo alle spalle di Perona.

In avvio di ripresa il terzo gol: lungo lancio con le mani di Di Maria per Pitarresi che nell’area avversaria ha stoppato col petto e in giravolta ha graffiato ancora. A quel punto il Monreale, forse pago del risultato, ha tirato un po’ il fiato. Errore gravissimo perché il Tiki Taka non aspettava altro ed ha segnato due gol in due minuti con Montalto: uno su assist di Davide Ciolino, l’altro su bella azione personale.

Partita riaperta, quindi. Fino a quando Nanni Napoli (era il 13’) non ha segnato uno dei gol più belli dell’intero campionato per il 4-2, poi definitivo. Tra le note a margine, l’esordio in porta dell’under Salvo Muratore, al quale mister La Bianca ha concesso la gioia del debutto.

I biancazzurri torneranno in campo martedì 18 maggio, ancora la Giotti, contro il Casteldaccia nel secondo ed ultimo impegno infrasettimanale della regular season. Monreale News ci sarà, come sempre, per raccontare ancora questa bella avventura di sport dei biancazzurri.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre