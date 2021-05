Monreale, ''settebellezze'': la prima è ok

I biancazzurri spingono sull’acceleratore e fanno propria la prima sfida playoff: finisce 7-0. LE FOTO

MONREALE, 29 maggio – Se chi ben comincia è alla metà dell’opera, così come recita un vecchio adagio, allora il Monreale ha molti motivi per sorridere. La sfida con l’Alqamah, primo impegno del girone dei playoff, finisce come meglio non poteva: 7-0 e tutti contenti.

È questo il bilancio della partita con i bianconeri alcamesi, avversari dei ragazzi di mister La Bianca nel primo match del quadrangolare. Un risultato strameritato, forse eccessivamente pesante per gli avversari, che al di là del passivo largo, hanno comunque disputato una buona partita, giocandosela a viso aperto fino al triplice fischio.

Sette gol realizzati ed un preziosissimo “cleansheet”, con la porta di Gabriele Di Maria inviolata, appaiono come il miglior viatico per affrontare la delicatissima sfida di mercoledì prossima al Tocha Stadium contro il Palermo C5.

Eppure l’avvio della partita di oggi sembrava mostrare un Monreale un po’ contratto, quello di una squadra che aveva bisogno di scrollarsi di dosso la polvere delle macerie di sabato scorso. Merito anche di una formazione ospite ben messa in campo, che chiudeva bene gli spazi e quando poteva ripartiva rapidamente tenendo in apprensione la difesa di casa. Poi, però, quando al 17’ Nanni Napoli, versione Pippo Inzaghi, come un rapace ha messo dentro sottomisura un pallone al termine di una azione veloce di scambi, la musica è decisamente cambiata. I biancazzurri hanno ritrovato la brillantezza dei giorni migliori ed hanno saputo affondare, mostrando il cinismo di chi sa che deve pensare solo a segnare. Al 21’ Michele Palazzotto si è intrufolato nella difesa alcamese e sfruttando una palla con il contagiri che gli ha offerto Alessandro Comito, ha anticipato l’intervento del portiere avversario siglando il 2-0. Il terzo gol biancazzurro è arrivato dal dischetto: Ibra Catalano ha soffiato il pallone all’avversario diretto, è entrato in area, prima di essere steso platealmente dal portiere Surugiu. Della trasformazione si è incaricato Andrea Bruno che ha piazzato una botta urticante sotto la traversa portando a tre le marcature.

Nella ripresa il Monreale, mantenendo sempre alto il livello della concentrazione, ha pigiato ancora forte sull’acceleratore sbarazzandosi della pratica e mettendo in ghiaccio la partita già molto prima del fischio finale. A segno sono andati Mirko Sorrentino (2’), con la complicità del portiere avversario, poi ancora Nanni Napoli al 10’ su un altro rigore che lui stesso si era procurato, quindi Alessandro Comito che al 25’ ha insaccato da breve distanza su assist di Andrea Bruno, quindi lo stesso Bruno al 28’) ha coronato una prestazione straripante, con la rete del definitivo 7-0.

Adesso non ci sarà nemmeno il tempo di respirare che già si torna in campo. Il comitato regionale della Figc, infatti, ha messo in calendario la seconda giornata del quadrangolare mercoledì prossimo, 2 giugno, giorno festivo. Il Monreale renderà visita al Palermo C5 in quella che per entrambe le squadre potrebbe essere già una partita decisiva.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre