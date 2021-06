Monreale cinico e spietato, il derby è biancazzurro

Al Tocha finisce 2-1 contro un grande Palermo C5, la semifinale ormai è a un passo. LE FOTO

PALERMO, 2 giugno – Pratico, cinico, spietato. Magari non saranno originali, ma sono di certo i tre aggettivi che descrivono meglio il Monreale di oggi.

Quello che ha avuto ragione di un ottimo Palermo calcio a 5 e che, anche senza ancora il conforto della matematica, ha quasi messo in cassaforte la qualificazione per la semifinale.

A fare rimandare di qualche giorno il brindisi per l’approdo al confronto del 12 giugno è stato il concomitante risultato che è giunto da Partinico, dove un sorprendente Alqamah, a testimonianza che nel futsal non esiste nulla di scontato, ha battuto i neroverdi del Caresse, riaprendo clamorosamente i giochi qualificazione.

In pratica, il destino delle quattro squadre si deciderà sabato, soprattutto al Giotti, dove gli uomini di mister La Bianca saranno costretti a giocarsela, pur potendosi permettere il lusso di perdere. Sarà necessario prendere carta e penna e considerare una serie di combinazioni per stabilire quali saranno le due squadre che sabato 12 giugno si giocheranno l’accesso alla finale.

Il Monreale, in teoria, dovrebbe già avere un piede e mezzo in quella sfida, ma farà bene a mantenere la concentrazione fino all’ultimo. Sarebbe davvero clamoroso sprecare una situazione già consolidata nel girone come quella che si è venuta a creare dopo la preziosa vittoria di oggi al Tocha Stadium.

Una vittoria, come detto in apertura, figlia di una gara perfetta sotto l’aspetto tattico e della testa, nella quale però va reso assolutamente l’onore delle armi ai rosanero di mister Zapparata, che hanno disputato una grande gara e solo per il cinismo davvero feroce del Monreale non sono riusciti ad andare oltre.

Biancazzurri già in vantaggio al 4’ del primo tempo, quando Nanni Napoli (sontuosa la sua prova), sugli sviluppi di un calcio di punizione, calciava lesto da dentro l’area mettendo alle spalle di un incolpevole D’Antoni.

Il raddoppio nella ripresa, forse nel momento migliore del Palermo C5, quando il Monreale stava un po’ soffrendo: ripartenza velenosa, prima conclusione di Andrea Bruno da breve distanza, poi, sulla respinta corta del portiere, Ibra Catalano metteva dentro con un comodo tap-in.

A tempo scaduto, su banale errore difensivo biancazzurro, il Palermo accorciava con Rizzuto, bravo ad avventarsi su un pallone vagante e trafiggere l’ex Di Maria, anche oggi, valido baluardo monrealese.

Sabato al Giotti arriva il Caresse Futsal Partinico. Occorrerà la concentrazione di questi giorni per completare l’opera e staccare il pass per la semifinale.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre