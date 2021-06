Atletico Monreale, Davide Sorrentino non è più l’allenatore

Si interrompe il rapporto tra la società ed il tecnico della promozione in Serie C2

MONREALE, 9 giugno – Davide Sorrentino non è più l’allenatore dell’Atletico Monreale, squadra che milita nel campionato di Serie C2 di calcio a 5. A renderlo noto è stata la stessa società del presidente Marcello Vaglica, che dichiara concluso il percorso fatto assieme al tecnico monrealese.

L’interruzione del rapporto tecnico è avvenuta dopo un colloquio fra la società e l'allenatore ed è già stata comunicata alla squadra.

“L’Atletico Monreale – fa sapere la società – comunica che le strade con l’allenatore Davide Sorrentino si dividono qui. La società ringrazia il tecnico per il proficuo rapporto di collaborazione avvenuto in questi anni, che ha portato tra l’altro ad una promozione dalla Serie D alla Serie C2 già al primo anno di attività agonistica. L’Atletico augura al mister Sorrentino un felice percorso professionale”.

“Ringrazio anch’io l’Atletico Monreale – dice dal canto suo Davide Sorrentino – per l’opportunità che mi è stata offerta in queste stagioni, certo di avere dato il massimo per onorare la maglia e la società”.

Va ricordato che l’Atletico Monreale, come tutte le società della Serie C2, non ha potuto riprendere l’attività agonistica dopo la sospensione dovuta al Covid per decisione della Figc, che non ha assimilato il campionato di Serie C2 a quelli di “preminente interesse nazionale”. Le attività riprenderanno, a Dio piacendo, all’inizio della prossima stagione.