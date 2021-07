Monreale calcio a 5, martedì stage per formare la squadra Under 19

Appuntamento alle ore 17 al campo Antonio Giotti di Aquino

MONREALE, 10 luglio – Sei un giovane nato dal 2002 in poi? Ti piace il calcio a 5? Ti senti in grado di ben figurare? E soprattutto: ti piacerebbe indossare la maglia della tua città? Lo stage organizzato dal Monreale calcio a 5 potrebbe fare al caso tuo.

L’appuntamento è fissato per martedì prossimo, 13 luglio, al campo Antonio Giotti di Aquino alle ore 17, dove l’occhio attento dello staff tecnico della società biancazzurra, composto dal tecnico della prima squadra, Toti La Bianca e dal mister dell’Under 19, Daniele Sciortino, osserverà le qualità dei giovani che si presenteranno per inserirli nel proprio organico. L’obiettivo è quello di costruire una squadra competitiva, in vista del campionato regionale Under 19 di calcio a 5, al quale il Monreale calcio a 5 si iscriverà e che comincerà il prossimo 16 ottobre.

Quest’anno, infatti, come gli sportivi probabilmente sanno, con la recente promozione in Serie B, il Monreale è stato ammesso anche al campionato giovanile, dell’Under 19 appunto, che vedrà ai nastri di partenza le più prestigiose formazioni siciliane.

Sarà certamente una bella vetrina, quindi, per i migliori giovani del territorio, senza dimenticare che per alcuni di loro, ovviamente i più validi, ci sarà la possibilità di qualche apparizione anche nel campionato nazionale di Serie B.

La società, pertanto, aspetta tutti i giovani di belle speranze e di buone qualità per un piacevole pomeriggio di sport.