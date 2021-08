Calcio a 5, l’Atletico Monreale giocherà al ''3M'' di via Olio di Lino le partite casalinghe

Raggiunto l’accordo con la proprietà della struttura

MONREALE, 10 agosto – L’Atletico Monreale, società che partecipa al campionato di Serie C2 di calcio a 5, disputerà le partite casalinghe della prossima stagione al centro sportivo “3 M” di via Olio di Lino 9, a Palermo. Lo rende noto la stessa società, dopo aver raggiunto l’accordo con la proprietà della struttura.

La scelta è caduta sull’impianto del 3M, fanno sapere dal club monrealese, perché si tratta di una struttura moderna, confortevole e facile da raggiungere, in grado di soddisfare le esigenze di giocatori, staff tecnico e dirigenziale e- si spera – anche della tifoseria, specie se dovesse essere possibile tornare a disputare la partita in presenza di pubblico. In ogni caso il campo è dotato di una postazione che consente le riprese televisive e quindi la trasmissione delle dirette streaming che molte società irradiano sui social.

“Ringrazio la proprietà del 3M – afferma il presidente dell’Atletico Monreale, Marcello Vaglica – sono certo che si instaurerà un proficuo rapporto di collaborazione tra la struttura e la nostra società, in modo da fare dell’impianto il quartier generale del nostro campionato”.