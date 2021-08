Calcio a 5, domani e giovedì l’Open Day dell’Atletico Monreale

È riservato ai giovani nati tra il 2008 e il 2016

MONREALE, 31 agosto – Prenderà il via domani pomeriggio (ore 16), per protrarsi fino a dopodomani, al campo “Antonella Messina” di via Tre Canali, l’Open Day della scuola calcio dell’Atletico Monreale. per gli appassionati sarà l’occasione per conoscere lo staff tecnico della società ed i programmi sportivi della stagione che sta per cominciare.

L’appuntamento è riservato ai ragazzi nati dal 2008 al 2016 e sarà supervisionato dai tecnici della società. Responsabile tecnico è Tonino Lo Biondo, allenatore con esperienza pluriennale nel settore, che sarà coadiuvato da Piero Ganci.

Obiettivo della società è quello di formare giovani secondo i valori della sportività per fare in modo che possano essere il serbatoio della prima squadra in futuro e dare continuità alle attività sportive del sodalizio monrealese presieduto da Marcello Vaglica.