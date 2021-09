Calcio a 5: Serie C2. L’attesa è finita, nuova stagione piena di promesse per l’Atletico Monreale

I “colchoneros” del presidente Marcello Vaglica sono chiamati al definitivo salto di qualità per conquistare lo scettro del Girone A. Domani il primo match

MONREALE, 24 settembre – Ci siamo. Dopo due stagioni martoriate dall’emergenza Covid (sperando che non ci sia il classico “due senza tre”), dove il pallone è rimasto più dentro gli spogliatoi dei campetti di provincia che sul terreno di gioco, finalmente sembra giunta l’ora del ritorno alla normalità e di una nuova stabilità per la Serie C2 di calcio a 5.

La stagione 2021/22 vedrà militare nel Girone A di categoria l’Atletico Monreale, dato come una delle squadre in corsa per la vincita finale del torneo, che varrebbe l’accesso alla prossima Serie C1. La squadra del presidente Marcello Vaglica infatti compone il pantheon di 12 club sparsi tra le province di Palermo e Trapani, compresa l’isola di Favignana.

Ed il loro comune denominatore è, ovviamente, farsi strada punto su punto per cercare di essere tra le squadre, se non la squadra, in cima alla classifica.

Obiettivo che si è posto in testa per l’annata anche e soprattutto il mister Massimo Gallo, alla sua nuova avventura sulla panchina dell’Atletico.

Si potrà servire di diverse nuove pedine - come Barberi, Chiappara o Immesi -, affidarsi ai veterani come Costantino e ad al suo staff, che si è rafforzato con l’aggiunta del preparatore dei portieri e coach in seconda Pietro Marsala.

La prima partita, in programma domani alle ore 15, sarà una delle più ostiche, vista la pesante trasferta che è prevista a Favignana, per affrontare la Virtus. Impegno che, però, non farà altro che aumentare la motivazione e la determinazione di un gruppo pronto a fare le cose in grande, in vista di una lunga ed estenuante stagione che non deve avere altro obiettivo che la vittoria finale.

Dirigerà l’incontro il signor Renato Celestino della sezione di Palermo.