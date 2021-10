Calcio a 5, Serie C2: l’Atletico Monreale atteso domani dalla prima sfida di Coppa Italia Serie C2 contro il Villabate

Primo appuntamento del girone di tre squadre che comprende anche il Resuttana San Lorenzo

MONREALE, 8 ottobre – Voglia di imporsi anche oltre i confini del campionato di appartenenza per l’Atletico Monreale. La squadra monrealese, infatti, farà il suo debutto domani per la prima sfida di Coppa Italia Serie C2 contro il Villabate

Il formato della Coppa prevede 13 gironi da 3 squadre ciascuno più altri 2 da 4 squadre, nel quale uscire come testa di serie è fondamentale. L’Atletico, sorteggiato nel Girone 2, se la dovrà vedere quindi prima con il Villabate, già domani, sabato 9 Ottobre, e poi con il Resuttana San Lorenzo. La squadra di Mister Gallo, quindi, affronterà ai Campi 3M la formazione villabatese, che viene da una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate disputate nel Girone B della C2 siciliana. C’è molta voglia di riscatto dopo la mancata vittoria contro l’Alcamo Futsal che, nonostante il risultato di parità, ha consacrato la compattezza e la duttilità di un gruppo dove chiunque è disposto a sacrificarsi l’uno per l’altro.

Sperando in ottime notizie dall’infermiera riguardanti il portiere titolare Luca Lo Bello, l’Atletico quindi scalda i motori per questo impegno extra calendario, ma non per questo da sottovalutare, visto che - a questo punto della stagione - può risultare un ottimo banco di prova per testare e rifinire gli ultimi dettagli della chimica di una rosa che non può permettersi di sbagliare nessuno scontro. La partita sarà disputata, quindi, sabato 9 Ottobre al Centro Sportivo 3M, con fischio d’inizio previsto per le ore 16. Ad arbitrare la gara il signor Danilo Spallino della sezione di Palermo.