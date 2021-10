Calcio a 5: il punto sulla B. ''Manita'' del P.G.S. Luce nel derby, risorge il Città di Palermo

Delle calabresi avanti solo l'Ecosistem Lamezia, quattro addirittura per il Mascalucia che manda un messaggio al Monreale. LA CLASSIFICA

MONREALE, 18 ottobre – Si conclude anche la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H). Ad allungare sulle inseguitrici per il momento sono il P.G.S. Luce, l'Ecosistem Lamezia Soccer e il Mascalucia, prossimo avversario del Monreale al PalaCanino di Altofonte.

Travolta addirittura per cinque reti a zero la SIAC Messina, che incassa così la seconda sconfitta di fila dopo il bruciante 6-1 dello scorso sabato rifilatogli dal Casali del Manco. Nel derby messinese infatti è il P.G.S ad avere nettamente la meglio, staccando così il gruppone dietro e portandosi a 6 punti tondi tondi. Giornataccia anche il Mortellito, in trasferta calabrese contro l'Ecostem Lamezia che alla fine si impone per 4-2 (stesso risultato ottenuto alla prima contro il Monreale, ndr.). Crolla anche l'Atletico Canicattì, costretto ad arrendersi con un sonoro 4-1 al Mascalucia, prossimo avversario del Monreale – vittorioso come noto in quel di Cosenza sul Montalto Soccer – al PalaCanino di Altofonte. Tra gli altri risultati, da registrare sono il colpaccio dell'Agriplus Acireale, vincente in trasferta contro i barcellonesi della Meriense, e i tre punti finalmente conquistati dal Città di Palermo – dopo il pari della scorsa finestra di gioco – che fa gran bottino sulle spoglie del Casali del Manco in casa al PalaOreto.

Classifica che al momento vede dunque nelle prime tre posizioni, a pari punti, P.G.S Luce, Mascalucia ed Ecosistem Lamezia Soccer. Ad inseguire immediatamente dietro si piazzano adesso Città di Palermo insieme a Agriplus Acireale a quattro punti. Segue un altro mini-gruppo di tre punti in cui rientra anche il Monreale, con Casali del Manco e Atletico Canicattì. Stazionano invece nella laguna della bassa classifica invece Meriense, Soccer Montalto, Mortellito e SIAC Messina.

LA CLASSICA DEL GIRONE H

1. P.G.S. LUCE (6 PT)

2. MASCALUCIA C5 (6 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER (6 PT)

4. CITTA' DI PALERMO (4 PT)

5. AGRIPLUS ACIREALE C5 (4 PT)

6. CASALI DEL MANCO FUTSAL (3 PT)

7. MONREALE C5 (3 PT)

8. ATLETICO CANICATTI' C5 (3 PT)

9. MERIENSE (0 PT)

10. SOCCER MONTALTO (0 PT)

11. MORTELLITO (0 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)