Calcio a 5: il punto sulla B. Favola per il Monreale, vetta per il Città di Palermo

Il P.G.S. si arrende al Mortellito dopo due vittorie, un punto ciascuno per Casali del Manco ed Ecosistem Lamezia che volano al primo posto insieme alle aquile

MONREALE, 25 ottobre - E' una terza giornata che, seppur ancora scandisca solo i primi vagiti del campionato di Serie B, ridefinisce momentaneamente il quadro classifica con un distacco già ampio di 7 punti tra la prima e l'ultima.

E non si potrebbe non cominciare dal capolavoro tecnico tattico messo in scena al PalaCanino dal Monreale C5. Perfetta la prestazione – sotto l'aspetto difensivo – dei ragazzi di mister Toti La Bianca che, una volta trovato il triplice vantaggio contro (l'ex) capolista Mascalucia, diventano preda di un assedio da parte degli etnei, annullati però in ogni lor fendente dalla roccia monrealese che disinnesca praticamente ogni pericolo. Il 3-1 dunque proietta il Monreale al quarto posto lanciando un guanto di sfida al prossimo avversario in trasferta, il Mortellito. Ottima anche la prova dei barcellonesi che si impongono prepotentemente per 4-1 sul P.G.S Luce, tranciando in questo modo la convincente striscia di vittorie messe a segno dai messinesi. Mortellito che dunque guadagna così i suoi primi tre punti in questo campionato, staccando il gruppone di fondo classifica.

Bassifondi in cui rimangono ancora il Meriense, sconfitto per 6-3 dalle aquile del Città di Palermo, il Soccer Montalto, che inanella così la terza sconfitta di fila questa volta rifilatagli (dopo il Monreale) dall'Agriplus Acireale che si impone per 5-2, e infine SIAC Messina che non riesce ancora a far uscire la testa dalla sabbia, arrendendosi all'Atletico Canicattì per 2-0. Si dividono un punto invece, per il sopravvenuto pareggio di 2-2 al fischio della sirena, Casali del Manco ed Ecosistem Lamezia Soccer (nella foto).

LA CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (7PT)

2. AGRIPLUS ACIREALE (7PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER (7PT)

4. MONREALE C5 (6PT)

5. P.G.S. LUCE (6PT)

6. MASCALUCIA (6PT)

7. ATLETICO CANICATTI' (6PT)

8. CASALI DEL MANCO (4PT)

9. MORTELLITO (3PT)

10. MERIENSE (0PT)

11. SOCCER MONTALTO (0PT)

12. SIAC MESSINA (0PT)