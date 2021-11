Domani sfida al Casali del Manco, la trasferta più lunga del campionato del Monreale calcio a 5

Nella cittadina calabrese calcio d’inizio alle ore 15. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News

MONREALE, 12 novembre – Finora le sfide con le calabresi sono terminate in perfetta parità: sconfitta casalinga contro il Lamezia, vittoria esterna contro il Montalto. Quella di domani, pertanto, come ci ha suggerito qualche tifoso, ha tutta l’aria di essere la “bella”. Perlomeno del gironde d’andata.

Si disputerà domani pomeriggio, con inizio alle ore 15, al palazzetto dello sport di Casole Bruzio, provincia di Cosenza, l’attesa partita fra il Casali del Manco ed il Monreale calcio a 5, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B (Girone H). E’ una partita particolarmente attesa ed anche particolarmente temuta, perché comporterà una lunghissima trasferta, la più lunga del campionato, che il Monreale affronterà a partire dalle 6 di domattina, quando la carovana biancazzurra si metterà in viaggio alla volta del paesino calabrese.

Le due squadre finora hanno ben figurato (del cammino del Monreale abbiamo parlato diffusamente) e viaggiano appaiate a quota 7 punti in classifica, dopo quattro giornate disputate. Entrambe hanno al loro attivo due vittorie, un pareggio ed una sconfitta. I gialloverdi calabresi hanno perso contro i “cugini” siciliani del Città di Palermo, pareggiato il “derby” con il Lamezia e battuto Siac Messina e Soccer Montalto. Domani, quindi, il testa dirà di che pasta sono fatte entrambe le compagini e quale potrà essere la reale dimensione di ciascuna sfidante.

Il Monreale arriva all’appuntamento con Casali del Manco, con la rabbia ancora in corpo per la vittoria sfumata a due soli secondi dalla fine in casa del Mortellito, ma pure con la consapevolezza di non aver lasciato nulla al caso e di aver lavorato bene in queste due settimane (sabato scorso, come sanno gli appassionati la Serie B ha osservato un turno di riposo), per farsi trovare pronto alla sfida cosentina.

Monreale News, come di consueto, trasmetterà in telecronaca diretta l’intero incontro sulla propria pagina facebook. L’incontro di domani, tra l’altro coinciderà con il debutto della maglia “away” del Monreale calcio a 5 sulla quale campeggeranno gli sponsor Correra e Monreale News (media partner della società).

Il fischio d’inizio, per esigenze dell’impianto di Casole Bruzio sarà anticipato alle ore 15. Dirigeranno l’incontro i signori Rosario Angelo Faiella e Liberato Schettino, entrambi della sezione di Castellammare di Stabia. Il cronometrista sarà il signor Matteo Speziale della sezione di Cosenza.