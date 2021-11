Calcio a 5: il punto sulla C2. Goleade di Alcamo e Mistral, al Favignana il derby dell’isola

Tutto liscio per le prime della classe, tra le quali anche il Resuttana che vince di misura sul San Gregorio Papa

MONREALE, 16 novembre – Sesta giornata di campionato di serie C2 (girone A) terminata con risultati che hanno soddisfatto tutti i pronostici della vigilia.

L’unica gara incerta era, probabilmente, quella tra Merlo e Atletico che, come sappiamo, è andata a favore della capolista a discapito dei ragazzi di Gallo che sono rimasti a secco questo sabato.

Sugli altri campi, abbiamo assistito sia a goleade che a vittorie di “cortomuso”, riprendendo una famosa massima dell’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.

Ad Alcamo, è andata in scena una carneficina, con vittima il Città di Marsala. Nel derby trapanese con l’Alcamo Futsal, la situazione è degenerata per gli ospiti, terminando con un passivo di nove reti ad una.

Alla goleada dell’Alcamo hanno dovuto rispondere le altri inseguitrici del Merlo, ovvero Resuttana e Mistral.

Detto fatto, il Resuttana è riuscito a vincere grazie ad una rete nel 4-3 finale contro il San Gregorio Papa.

Il Mistral, invece, ha fatto tappa a Prizzi, dove ha schiantato i padroni di casa dell’AD Maiora col risultato di 2-7.

L’ultima partita è il derby di Favignana tra il Favignana e la Virtus Favignana. Il derby isolano, sempre molto sentito, si è concluso a favore del Favignana, che batte i compaesani per 3-2.

La classifica vede ancora il Merlo primo con 16 punti, con il Resuttana che segue a 14. 13 punti per l’Alcamo e 10 per il Mistral, che è la prima squadra con una partita in meno. A 9 punti ci sono Isola, che ha riposato, e Favignana. 7 per l’Atletico, 6 per il San Gregorio Papa, 3 per il Marsala e ancora a zero Ad Maiora e Virtus Favignana.

CLASSIFICA DEL GIRONE A

MERLO CALCIO A 5 16

RESUTTANA SAN LORENZO 14

ALCAMO FUTSAL 13

MISTRAL MEETING CLUB 10*

ISOLA C5 9*

FAVIGNANA 9

ATLETICO MONREALE 7*

SAN GREGORIO PAPA 6*

CITTA’ DI MARSALA 3*

VIRTUS FAVIGNANA 0*

AD MAIORA 0