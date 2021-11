Calcio a 5: il punto sulla C2. Cade l'imbattibilità del Merlo, l’Alcamo lo raggiunge al comando

La capolista cade a Carini e condivide il primo posto con l’Alcamo. Vincono anche San Gregorio e Marsala

MONREALE, 23 novembre – La settima giornata si chiude con risultati a sorpresa, tra i quali figura anche la pesante sconfitta dell’Atletico per 1-5 in casa contro l’Isola C5. Sconfitta pesante per i monrealesi, che ora devono preoccuparsi più delle posizioni di fondo che di quelle di testa.

Posizioni in cima alla classifica che subiscono mutazioni: il Merlo, fino ad adesso incamminato in un percorso quasi perfetto, impatta contro il Mistral Meeting Club. I prossimi avversari dell’Atletico, infatti, sono riusciti a far tornare a casa il Merlo senza neanche un punto, battendolo per 4-2.

Nessuna sorpresa invece per l’Alcamo Futsal, vittorioso nella trasferta di Favignana contro la Virtus per 2-5. L’altra squadra dell’isola, il Favignana, perde in casa del San Gregorio Papa per 5-3.

Torna alla vittoria il Città di Marsala, seppur col fiato sospeso in una sfida senza esclusione di colpi con l’Ad Maiora, che nonostante un ottimo apporto donato alla causa rimane a zero punti in classifica.

Classifica che quindi vede comandare sempre il Merlo, in concomitanza con l’Alcamo Futsal, a 16 punti. 14 punti per il Resuttana, che ha riposato ed ha la possibilità virtuale di andare in vetta alla classifica quando possibile. 13 punti per il Mistral, 12 per l’Isola.

9 punti l’una per San Gregorio e Favignana, rimane stallato a 7 punti un Atletico Monreale in crisi. 6 punti per il Città di Marsala, che stacca quindi Virtus e Ad Maiora, ancora ferme a zero.

CLASSIFICA GIRONE A

MERLO CALCIO A 5 16

ALCAMO FUTSAL 16

RESUTTANA SAN LORENZO 14*

MISTRAL MEETING CLUB 13*

ISOLA C5 12*

SAN GREGORIO PAPA 9*

FAVIGNANA 9

ATLETICO MONREALE 7*

CITTA’ DI MARSALA 6*

VIRTUS FAVIGNANA 0*

AD MAIORA 0

*una partita in meno