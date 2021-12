Grande Monreale, super Murò: con l’Acireale finisce 9-6

Ottima prestazione degli uomini di mister La Bianca che tornano al successo dopo tre ko di fila. LE FOTO

ALTOFONTE, 4 dicembre – Forse la nottata è passata, perlomeno nelle sue ore più cupe. Forse il buio può lasciare il posto alle luci del giorno. E così dopo tre sconfitte consecutive, tre pesanti battute d’arresto, il Monreale torna a fare punti e a riprendere la sua marcia verso la salvezza.

Oggi ha disputato un’ottima partita al cospetto di un Agriplus Acireale mai domo, che ha giocato a viso aperto, dimostrando di essere squadra di rango e di grande spessore. Oggi, però, a differenza di altre partite, così come ha sottolineato nel dopo gara mister La Bianca, il Monreale non si è disunito nei momenti di difficoltà, anzi, ripartendo di slancio, ha rimesso la partita sul binario migliore. Tutti hanno giocato al meglio delle loro possibilità. Tutti hanno dato il loro grande contributo ed hanno fatto in modo che il match andasse dalla parte giusta. Impossibile, però, non spendere qualche parola di elogio per Salvo Murò, che, pur con un solo allenamento nelle gambe assieme ai nuovi compagni, è stato il valore aggiunto della formazione allenata da Toti La Bianca. Quattro gol per lui che gli sono valsi il titolo di “hombre del partido”. Oggi è stato la marcia in più di un motore che già di suo funzionava benissimo.

Sicuramente un uomo sul quale contare, assieme all’altro debuttante, Ciccio Moncada, autore anch’egli di una buona prestazione, per ottenere il traguardo della salvezza, fin dall’inizio della stagione il principale obiettivo della società biancazzurra, se non l’unico.

Il match è stato vibrante, tirato fino all’ultimo e soprattutto giocato su ritmi altissimi e non ha risparmiato emozioni al pubblico del PalaCanino, anche oggi numeroso e caloroso.

Per il Monreale, oltre ai quattro gol di Murò, sono andati a segno capitan Pitarresi e Mirko Sorrentino, entrambi autori di una doppietta ed Andrea Bruno, al rientro dopo lo stop forzato della settimana scorsa. In casa acese doppietta di Musumeci, reti di Rinaudo, Andrea Finocchiaro e due autogol, due fortuite deviazioni nella porta monrealese di Pitarresi e Murò.

Meritatissimi gli applausi del pubblico al termine del match, che riporta serenità in casa Monreale dopo tre settimane di passione. Adesso, ovviamente, così come non era il caso di fare drammi dopo le sconfitte, non sarà il caso di esaltarsi al termine di questa pur brillante vittoria. Sabato si tornerà al PalAlberti di Barcellona Pozzo di Gotto, per affrontare la Meriense in uno scontro diretto tutto da vivere, tutto da giocare. Questo Monreale, però, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per giocarsela alla pari con tutti.

Le foto della gallery sono state realizzate da Francesca Asja La Torre