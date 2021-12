Calcio a 5: Serie C2. All’Atletico serve ritrovare i punti, ai 3M arriva il Resuttana San Lorenzo

Dopo la settimana di pausa dovuta agli impegni di coppa delle altre squadre, l’Atletico ospita la squadra palermitana che ha già affrontato quest’anno proprio in coppa

MONREALE, 10 dicembre – Settimana di pausa dal campionato che si spera abbia giovato, soprattutto per le energie mentali, all’Atletico Monreale, più scarico da questo punto di vista che da quello fisico.

Lo si è visto dalle ultime uscite, tra cui quella con il Mistral, dove è mancata quella cattiveria che sarebbe stata utile per ritrovare almeno un punto. Purtroppo per Gallo e i suoi uomini, anche quest’ultima è andata storta, con il gol di Di Dio nei minuti finali e tantissimi rimpianti su diverse palle sprecate capitate sui piedi ai giocatori monrealesi.

Contro il Resuttana, domani, l’Atletico, come una fenice, deve risorgere dalle sue ceneri, per evitare di capitolare un’altra volta sotto i colpi di formazioni che, sulla carta, sono al livello o anche di talento inferiore rispetto alla rosa del presidente Vaglica, ma che intanto sono avanti di diversi punti in classifica.

Il Resuttana viene da un pareggio con il Villabate maturato nella scorsa settimana per 3-3 in Coppa Sicilia, risultato gemello a quello dell’Atletico risalente al 9 ottobre scorso che, in virtù del pareggio nello scontro tra Atletico e Resuttana, costringerà le due squadre ad una doppia sfida nel lasso di tempo di quattro giorni, la prima domani al Centro Sportivo 3M sul campo, e l’altra martedì tramite sorteggio per decretare chi sarà la vincente del Girone 2 di coppa.

Per il sorteggio di martedì basterà la sorte, ma per la partita di domani serviranno una serie di fattori dall’esecuzione perfetta che devono far sorridere di nuovo l’Atletico e i suoi tifosi, per risanare una situazione che giornata dopo giornata sembra farsi sempre più difficile.

L’appuntamento quindi è fissato per domani alle ore 16 al Centro Sportivo 3M. Arbitrerà la partita il signor Francesco Salvatore Suriano della sezione di Palermo.