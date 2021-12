Calcio a 5: Serie C2. Tra maltempo e malumori, l’Atletico atteso a Marsala per la decima giornata di campionato

Per l’ultima sfida prima delle vacanze di Natale l’Atletico punta ai tre punti per riscattare in parte una prima parte di stagione insufficiente

MONREALE, 17 dicembre - Siamo quasi al giro di boa della stagione, ma ancora all’Atletico manca quella lucidità e quella fame che possono consentirgli di esprimersi al massimo delle sue potenzialità e a tramutarle in punti.

Il bottino conta 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte: bilancio troppo povero per quelle che erano le pretese e attese della squadra di Gallo.

All’Atletico, inoltre, manca proprio la fortuna. Non solo in campo, ma anche fuori: è di martedì infatti la notizia dell’eliminazione dell’Atletico dalla Coppa Italia. Verdetto espresso non dal campo (su quello, infatti, erano maturati due pareggi con Villabate e Resuttana, e solo la somma dei gol aveva fatto sì che si arrivasse allo scontro con la sorte, caso più unico che raro in Italia), ma che è stato ufficializzato dal sorteggio che ha visto premiato il Resuttana, che quindi passerà al prossimo turno di Coppa.

Ma per trovare il riscatto non è mai troppo tardi. Anche per questo, domani la compagine monrealese sarà protagonista di un’altra importante trasferta, stavolta fino a Marsala.

Alle 15:30, infatti, è previsto il calcio d’inizio di Città di Marsala-Atletico Monreale, partita da squadre di città di immensa tradizione, ma relegate in questa parte della stagione a lottare per allontanarsi dalle posizioni di fondo classifica. Infatti, se l’Atletico è fermo a 7 punti, il Città di Marsala è ancorato ancora a 6.

La sfida vede l’Atletico favorito sulla formazione trapanese, ma abbiamo visto come tutto il girone sia molto compatto in termini di competitività delle singole squadre, e questo ci obbliga a non escludere nessun possibile esito finale di questo incontro.

Ciò che sappiamo, e che l’Atletico sa, è che gli uomini in campo devono dare tutto ciò che hanno per portare a casa i tre punti. Punti che mancano ormai da quasi due mesi. Fischio d’inizio previsto, come detto prima, per le 15:30. Arbitrerà la partita il signor Francesco Santangelo della sezione di Trapani.