Calcio a 5, domani è il giorno del derby: si gioca Città di Palermo-Monreale

La sfida del PalaOreto conclude il girone d’andata

MONREALE, 14 gennaio – Quasi un mese di stop, adesso si torna a giocare. Riprende domani il campionato di Serie B (Girone H) di calcio a 5 e riprende con una partita che presenta tutti i numeri per essere appassionante: il derby tra il Città di Palermo ed il Monreale C5.

C’eravamo lasciati lo scorso 18 dicembre, quando al PalaCanino di Altofonte i biancazzurri avevano avuto facilmente ragione del fanalino di coda Siac Messina, chiudendo nel migliore dei modi lo “storico” 2021, culminato con la promozione in Serie B, al termine della finale playoff di Alcamo contro il San Vito Lo Capo nello scorso mese di giugno.

Domani, però, ci vuol poco ad affermarlo, al PalaOreto di via Santa Maria di Gesù sarà ben altra musica. Intanto perché un derby è sempre un derby, ma soprattutto perché l’avversaria di domani è di ben altra caratura. Il Città di Palermo, infatti, occupa la seconda posizione in classifica, alle spalle della capolista Ecosistem Lamezia Soccer e non fa mistero di voler arrivare alla vetta della graduatoria, a partire proprio da domani contro i biancazzurri di mister La Bianca.

Purtroppo la partita, certamente una delle più sentite da ambo le parti, se non la più sentita, arriva in un momento difficile per via della contingenza pandemica, che in questo momento non consente a nessuno di stare allegri e certamente avrebbe meritato ben altro contesto sociale.

Le due squadre, però, faranno di tutto per onorare un impegno così atteso e così prestigioso e certamente daranno vita ad un confronto che farà certamente il bene di questo sport. I giocatori si conoscono a menadito, in alcuni casi si frequentano anche fuori dal campo, fra le due società intercorrono rapporti di grande cordialità e c’è un grande rispetto reciproco. Ci sono tutti gli ingredienti quindi, per assistere ad una partita emozionante e combattuta che entrambe le compagini vorranno affrontare nel migliore dei modi.

“Noi andiamo in campo per una partita il cui valore e significato vanno al di là di una semplice partita che assegna punti – ha affermato sul proprio profilo facebook, il tecnico del Monreale calcio a 5, Toti La Bianca, presentando il match – Questa partita deve riempire di orgoglio due società che domani rappresenteranno a livello nazionale il futsal palermitano. In campo da ambo i lati grandi giocatori che hanno scritto il recente passato e che rappresenteranno ancora in futuro la storia di questo sport. Il Città di Palermo – ha proseguito mister La Bianca – che mi auguro possa compiere il salto di categoria e il mio Monreale che con tutte le forze disponibili cercherà di mantenere questa Serie B tanto sudata. Il pensiero – conclude l’allenatore – va quindi a tutte le persone che per motivi di salute legati al covid non potranno partecipare a questo evento sia in campo, che sugli spalti anche per le restrizioni, ma sicuramente ci seguiranno da casa in diretta streaming. Qualunque sia domani il risultato Palermo avrà di nuovo due grandi squadre a rappresentarla a livello nazionale”.

Il Città di Palermo, attraverso i suoi canali social, ha comunicato che in occasione del derby con il Monreale calcio a 5 l’ingresso al PalaOreto avrà il costo di 3 euro, con i quali sarà possibile partecipare ad un sorteggio che mette in palio dei gadgets della squadra rosanero.

Monreale News, come di consueto, trasmetterà la partita in diretta streaming a partire dalle ore 15.55 sulla propria pagina facebook. Calcio d’inizio alle ore 16. Fischieranno Michele Corrado Schillaci della sezione di Enna e Davide Salvatore Fonti di quella di Caltanissetta. Il cronometrista designato è Vincenzo Cambria della sezione di Palermo.