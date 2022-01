Covid in casa Lamezia, domani il Monreale calcio a 5 non giocherà

Il focolaio in casa degli “orange” costringe la LND a rinviare la partita

MONREALE, 21 gennaio – Oggi doveva essere la vigilia di Ecosistem Lamezia Soccer-Monreale calcio a 5, partita valida per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B (Girone H). Ed invece il match non avrà luogo.

La causa, ci vuol poco ad immaginarlo in questo difficile periodo di pandemia, è il covid. Un focolaio, infatti, è sorto all’interno del gruppo squadra della formazione calabrese. Un inconveniente che ha costretto la società lametina a chiedere il rinvio della partita, così come consente il protocollo federale relativo al covid-19. Nessuna trasferta calabrese, quindi, per i biancazzurri di mister Toti La Bianca, che saranno costretti a far da spettatori in questo weekend del campionato di futsal.

Frattanto, la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione calcio a 5, ha comunicato la data del recupero della gara, che avverrà mercoledì 9 febbraio, con inizio alle ore 19.

Il campionato del Monreale calcio a 5 riprenderà sabato prossimo, 29 gennaio, quando al PalaCanino di Altofonte verrà a far visita un’altra formazione calabrese, il Montalto Soccer, squadra della provincia di Cosenza, per la seconda giornata di ritorno del campionato 2021-22.