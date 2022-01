Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico ritorna in campo dopo le feste, ai 3M atteso il Favignana

Scontro diretto per gli uomini di Gallo, ritorno in campo dopo lo stop per Omicron

MONREALE, 28 gennaio – Prima partita del 2022 per l’Atletico Monreale, che domani attenderà al Centro Sportivo 3M il Favignana. La compagine trapanese è una diretta concorrente degli uomini di Gallo, visto che si trova staccata di una lunghezza nella classifica del Girone A, con 9 punti, contro i 10 dell’Atletico.

C’è da ricordare, però, che il Favignana dovrà recuperare sabato prossimo la sfida con il Resuttana San Lorenzo, saltata causa maltempo. Dopo aver vissuto lo spettro del Covid e dei contagi sempre in aumento, finalmente si torna a giocare dopo diversi fine settimana pieni di rinvii l’undicesima ed ultima giornata del girone di andata, che ha visto pochi alti e diversi bassi per l’Atletico, condannato ad una posizione anonima di centro classifica.

Il proposito per l’anno nuovo, lo sa il presidente Vaglica e tutta la rosa monrealese, è quello di dare una scintilla a questa annata ancora troppo grigia. La prima occasione arriverà quindi domani, al centro sportivo 3M, contro la prima squadra dell’isola trapanese iscritta al campionato.

Fischio d’inizio previsto per le ore 15. Arbitrerà la partita il signor Marco Albeggiani della sezione di Palermo.