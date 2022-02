Calcio a 5: il punto sulla B. Il Canicattì non si ferma più, adesso è sorpasso

Vince anche contro il Città di Palermo, inciampa il Lamezia contro la PGS Luce. Respira il Monreale, che scaccia il Mortellito

MONREALE, 21 febbraio – Non solo il big match di giornata, ai colchoneros va anche la testa della classifica. Finisce 5-2 sul parquet del PalaSaetta dove, tra mura casalinghe, l'Atletico Canicattì fa bottino pieno contro il Città di Palermo. Giornata rosea che più rosea non si può, perché con il pareggio del Lamezia arriva anche la testa della classifica.

Che fosse la formazione più in palla nelle ultime uscite, questa – a un occhio attento agli sviluppi di una stagione – era un'evidenza che difficilmente sarebbe potuta sfuggire. La doppietta di Cascino, condita dalle reti di Mosca, Furno e La Rosa consegnano infatti ai biancorossi il momentaneo primo banco della classe, in quella che fino a qualche giornata fa avremmo senz'altro considerato una corsa esclusivamente a due, tra Città di Palermo ed Ecosistem Lamezia. Se a pagarne il conto, proprio contro l'Atletico, come detto sono stati i rosanero guidati da mister Marco Cappello, dall'altra parte scivola ancora la formazione orange lametina, che non va oltre il pari in casa della PGS Luce. Un doppio De Masi e la rete di Gagliardi non bastano ai ragazzi di Bebo Carrozza per mantenere il primato del girone. Il pareggio per 3-3 anzi è molto più utili ai messinesi, che in questo modo riescono addirittura ad agganciare il Città di Palermo, fermo al terzo posto.

Altrettanto viva ed emozionante la lotta per la salvezza, con Meriense e Soccer Montalto che fanno il loro dovere, ossia conseguire vittoria, i primi contro il Mascalucia (3-1), i secodi contro il Casali del Manco (1-4). Risultati questi che consentono alle due formazioni di mantenere praticamente invariata la propria posizione in classifica, difendendosi così al nono e ottavo posto, distanziati da un solo punto. Non ci si poteva aspettare poi altro risultato che la vittoria – peraltro roboante – contro la SIAC Messina da parte dell'Agriplus Acireale. Al termine della mattanza, descritta con un sonoro 8-1, gli acesi tallonano adesso proprio il Mascalucia con 20 punti sulle spalle. Se una risposta serviva da parte del Monreale, una risposta è arrivata. Vincere – col senno di poi, osservando gli altri campi – era praticamente vitale per poter continuare a nutrire sogni di salvezza. I biancazzurri vincono 5-3 sul Mortellito, dopo essersi fatti riprendere sul 3-3 nello scontro diretto casalingo, mantenendo la 10a posizione (e quindi ancora in zona play-out) ma rimanendo agganciati al treno salvezza in virtù dei pochissimi punti di distanza dalle formazioni avanti.

CLASSIFICA

1. ATLETICO CANICATTI' (36 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (35 PT)

3. CITTA' DI PALERMO (31 PT)

4. PGS LUCE (31 PT)

5. CASALI DEL MANCO (25 PT)

6. MASCALUCIA (20 PT)

7. AGRIPLUS ACIREALE (20 PT)

8. SOCCER MONTALTO (19 PT)

9. MERIENSE (18 PT)

10. MONREALE C5 (17 PT)

11. MORTELLITO (8 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)