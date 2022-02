Calcio a 5: il punto sulla B. Pari tra Canicattì e Lamezia, Palermo asfalta la Siac

Il Città di Palermo riapre la corsa promozione a tre. Un punto a testa per i colchoneros e gli orange

MONREALE, 28 febbraio – Tra i due litiganti... il terzo accorcia. Ancora di più, potremmo dire che riapre a tutti gli effetti il discorso titolo. Un pari scialbo e assolutamente non fruttifero tra Atletico Canicattì ed Ecosistem Lamezia serve solo per confermare l'attuale piazzamento, ma anche alle aquile di reinserirsi nella corsa.

Che i rosanero avrebbero asfaltato la SIAC – fanalino di coda della competizione con solo sconfitte in cassaforte – era un risultato, in virtù di queste premesse, pressoché scontato per non dire archiviato già alla vigilia da tutte le altre squadre. In special modo da Atletico ed Ecosistem che, affrontandosi nello scontro diretto, avrebbero giocato in un solo match tutto i loro futuri piani in chiave promozione. Un Canicattì corsaro, che trova il vantaggio al PalaSparti di Lamezia Terme – va detto – con l'unica vera azione pericolosa del suo primo tempo, capitalizzata al meglio da Gabriele Colore. A tenere fino a quel momento il pallino del gioco infatti era stato l'Ecosistem, che alla sfortuna risponde solo nel corso della seconda frazione, quando Manuel Patamia infila la rete del pareggio definitivo. Un 1-1 che fa felice il Città di Palermo come detto, poiché adesso viaggia a soli tre punti dalla vetta, ancora saldamente tra mani colchoneros e insidiate, immediatamente al secondo posto, dalla formazione lametina.

Perde clamorosamente il treno vittoria il PGS Luce, e i modi non possono essere peggiori: un 7-2 pesante quanto un macigno è il finale che inchioda i messinesi a 31 punti e che dimostra invece – dall'altra parte – quanta rivincita ci possa essere nelle gambe del Mascalucia, apparso non certamente in salute nelle ultime gare ufficiali. Scontro diretto, ma in zona salvezza, è invece quello disputatosi al PalaConsentia, domus del Soccer Montalto, che la spunta 4-2 sul Meriense e posa una significativa pietra d'angolo nell'edificio salvezza che i cosentini stanno cercando di costruire, tra alti e bassi, da inizio stagione. A rigettare il Meriense nella zona rossa della classifica non sono però solo le sferzate calabresi, ma anche l'eroica impresa del Monreale C5 che in 'zona-Sorrentino' (lui l'autore della marcatura vincente all'ultimo secondo) spezza le gambe a uno stoico Casali del Manco, arrembante nonostante le numerosissime assenze. Se i barcellonesi scendono al decimo posto e i monrealesi salgono invece al nono, si àncora al penultimo banco della classe il Mortellito che rimedia soltanto un pari per 2-2 contro l'Agriplus Acireale.

CLASSIFICA

1. ATLETICO CANICATTI' (37PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (36PT)

3. CITTA' DI PALERMO (34PT)

4. PGS LUCE (31PT)

5. CASALI DEL MANCO (25PT)

6. MASCALUCIA (23PT)

7. SOCCER MONTALTO (22PT)

8. AGRIPLUS ACIREALE (21PT)

9. MONREALE C5 (20PT)

10. MERIENSE (18PT)

11. MORTELLITO (9PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)