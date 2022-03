Calcio a 5, Serie C2: l'Atletico non si vuole più fermare, battuto anche il San Gregorio Papa per 1-4

Un'altra prova convincente da parte di uomini di Gallo, in rete Mariolo, Lo Giudice, Giammona e Costantino

PALERMO, 5 Marzo - Seconda vittoria in due trasferte consecutive per l'Atletico, la terza in quattro partite. La squadra del presidente Vaglica finalmente gioca un calcio maturo e propositivo, gestendo i momenti di sofferenza e diventando letale nelle successive ripartenze.

La partita contro il San Gregorio era già uno scontro dentro o fuori. Le due squadre, infatti, erano appaiate in classifica, con il San Gregorio avanti solamente di due lunghezze. Il San Gregorio inizia la partita in maniera propositiva, provando a schiacciare i monrealesi nella loro metà campo. L'Atletico invece sembra reggere, e già al 4' sblocca la partita. Un'incursione di Mariolo sulla destra permette al numero 9 di trovarsi nella condizione di crossare. La traiettoria del pallone però beffa il portiere avversario Morrone, insaccandosi in rete dopo una prima deviazione del palo. Il San Gregorio, quindi, inizia a stancarsi, e l'Atletico ne approfitta e conserva il pallino del match. Al minuto numero 24', Lo Giudice riesce ad avere un pallone utile da scaraventare verso la porta di Morrone. Il portiere, autore di diverse parate, non può nulla contro il tiro del numero 10 dell'Atletico, che quindi raddoppia. Passano solo 3 minuti , ma l'Atletico trova già il terzo gol della partita, che arriva dopo un'azione personale di Grimaudo che, col suo tiro, si impatta sul palo. Presente sul posto Giammona, che esegue il tap-in vincente per trovare la terza rete per i monrealesi.

La partita va avanti regolarmente e l'Atletico comincia a dare spazio alle incursioni del San Gregorio, che prova in tutti modi ad accorciare il risultato. Il momento buono per i palermitani arriva all'11' della ripresa: un tiro da lontano scocciato dal numero 21 Parisi beffa Curcio, impeccabile sino a quel momento (aveva pure neutralizzato un tiro libero di Sciacca). Il San Gregorio ha diverse occasioni per accorciare le distanze, ma l'Atletico riesce a sempre a sventare il pericolo. La quarta rete, che sancisce il risultato finale arriva dai piedi di Costantino che, freddo sotto porta, batte il secondo portiere del San Gregorio Geraci, che aveva bloccato sul più bello prima già Giammona, Grimaudo e Barberi. La squadra di casa non ha più energie, mentre l'Atletico gioca sul velluto.

Quando l'arbitro Godino della sezione di Palermo fischia la fine della partita, un urlo di gioia si leva dalla panchina di Mister Gallo. È la seconda vittoria in due partite giocate fuori casa consecutive per l'Atletico, la terza nelle ultime quattro. L'ottimo stato di forma è testimoniato dai sorrisi e la libertà con cui giocano i monrealesi. Gli innesti di Mariolo e Salamone sicuramente hanno portato gioia nell'ambiente e hanno reso i piedi meno pesanti. Per confermare questa forma, sabato prossimo arriva l'Ad Maiora ai Campi 3M: l'Atletico deve cercare di sfatare la maledizione del catino di casa che per ora non lo ha visti mai sorridere in stagione. La classifica adesso segna 13 punti per i "colchoneros", la zona play-off dista ancora 8 punti e le giornate cominciano ad essere poche: certo è che se lo stato di forma continua ad essere dei migliori, allora nessun obiettivo è precluso dai pensieri di Costantino e compagni.