Calcio a 5: il punto sulla B. Tutto ancora aperto! ''Scoppia'' il Lamezia, il Canicattì allunga

Gli agrigentini di misura, confermano il primato del girone, il Città di Palermo torna secondo a tre lunghezze

MONREALE, 6 marzo – Se si cercano emozioni, il Girone H del campionato nazionale di Serie B è senz'altro il posto giusto. A sole cinque giornate dalla conclusione dei giochi, infatti, il croupier del tavolo verde sembra ancora non aver tirato fuori tutte le carte del mazzo. La corsa al titolo è ancora tutta da decidere.

A capitolare, cedendo definitivamente alla 17a giornata il primato non scritto di ''imbattibile'' della corsa, è stata l'Ecosistem Lamezia. E senza particolari sorprese, questo va assolutamente detto. Una formazione apparsa tutt'altro che in salute nelle ultime uscite: compreso il 2-0 rifilato dall'Agriplus Acireale, in totale fanno solo tre punti in quattro partite (tre pareggi e una sconfitta). Pochi, troppo pochi per una rosa che - per affondare il colpo da testa di serie, quale certamente c'eravamo abituati a vederla dalla prima giornata - avrebbe dovuto invece far bottino pieno. Se gli orange chiudono per la prima volta nella stagione senza siglare nemmeno una marcatura nel tabellino di gara, gli acesi regalano invece una gioia in più al Città di Palermo, che riconquista il secondo posto dopo aver passeggiato al PalaOreto nella sfida casalinga contro il Mascalucia, conclusasi 3-0. 37 sono i punti che adesso figurano per i rosanero dietro le spalle dell'Atletico Canicattì, bravo a vincere di misura 5-4 contro un revitalizzato Soccer Montalto. Sirone, Furno, Colore e Cascino condiscono, nel complesso, una fondamentale vittoria nella corsa al titolo finale. I colchoneros, a cinque giornate dalla fine, concludono infatti ancora al primo banco della classe, con un occhio di riguardo - questa volta - alle aquile di mister Cappello.

Meriense da 10 in pagella invece, tanto quanti sono i gol che i barcellonesi rifilano uno dopo l'altro ai messinesi della SIAC. Solo quattro infatti le segnature della formazione di coda del campionato, per un finale complessivo di 10-4 che permette, alla Meriense, di respirare un po' anche grazie al pareggio rimediato dal Monreale contro il PGS Luce. Una gara, quella disputata dai monrealesi, che – a leggerne il referto senza aver visto un minuto di partita – potrebbe senz'altro apparire un bollettino di guerra, con morti e feriti: tra espulsioni, gialli, tiri liberi e decisioni arbitrali che – senza polemiche – hanno surriscaldato un ambiente fino a quel momento molto corretto e placido sul piano del gioco. Un punto per parte che, se per la PGS non serve affatto a muovere la classifica, pesa abbastanza invece per il Monreale, che si ritrova nuovamente al terzultimo posto della graduatoria, sempre però agganciata al treno salvezza e con tutte le possibilità di inseguire la permanenza nella categoria fino all'ultima giornata. Dietro infatti, in piena zona retrocessione, stagna ancora a nove punti il Mortellito, fermato 3-1 dal Casali del Manco.

CLASSIFICA

1. ATLETICO CANICATTI' (40 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (37 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (36 PT)

4. PGS LUCE (32 PT)

5. CASALI DEL MANCO (28 PT)

6. AGRIPLUS ACIREALE (24 PT)

7. MASCALUCIA (23 PT)

8. SOCCER MONTALTO (22 PT)

9. MERIENSE (21 PT)

10. MONREALE C5 (21 PT)

11. MORTELLITO (9 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)