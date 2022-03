Calcio a 5: il punto sulla B. Pari tra Lamezia e Palermo, il Canicattì vince e fugge

A quattro giornate dalla fine i colchoneros sono adesso a +5 sulle concorrenti. Tutto ancora aperto sulla salvezza in fondo alla classifica

MONREALE, 14 marzo – ''Non era il nostro obiettivo, ma siamo lì e non ci nascondiamo''. Potrebbe sembrare uno scongiuro, invece è semplice presa di coscienza di quanto fatto finora e di quanto sia possibile realizzare. Queste le parole del presidente del Canicattì, Vincenzo Urso – al termine della sfida con il Monreale: ''Non ci crediamo nemmeno noi''.

Giunti a sole quattro giornate dalla fine del campionato (e considerato il pari maturato nella supersfida al vertice tra Lamezia e Città di Palermo), fare i conti è d'obbligo e il Canicattì può adesso seriamente e leggittimamente pensare di conseguire il jackpot più alto di tutti. La vittoria che àncora il Monreale al nono posto della classifica è invece un trampolino di lancio per i colchoneros. Si scrive ''tre punti'', si legge ''buona fetta di promozione in tasca''. E questo – a onor del vero – considerato, come detto, anche il solo punto diviso tra gli orange e le aquile. Vincenzo Restivo infatti – a due minuti dalla fine delle ostilità – riagguanta il pari in una sfida che fino a quel momento, con le reti di Deodato e De Masi, vedeva i lametini avanti. Il 2-2 finale invece lancia a +5 sulla seconda proprio il ''Cattì'', cui adesso mancano una manciata di punti per laurearsi campione diretto.

Per nulla scontata invece la situazione rispettivamente in zona play-off e play out. La PGS Luce infatti vince 5-2 contro l'Agriplus Acireale e, se da una parte consolida il quarto posto mangiando qualcosa sull'Ecosistem, dall'altra da una grande mano d'aiuto a Montalto (che asfalta la SIAC 12-1), Meriense e Monreale. Gli acesi infatti scendono a quota ottavo posto, a soli tre punti dai barcellonesi e dai normanni. Proprio il Meriense esce sconfitto dal derby infuocato contro il Mortellito. Al fischio della sirena è proprio il Mortellito ad esultare per un 5-2 che allontana ancora di qualche giornata la matematica esclusione dalla prossima Serie B. Vittoria importantissima infine quella del Mascalucia, in casa contro il Casali del Manco. I calabresi si piegano sul 3-2 che vede i catanesi avanzare insidiosamente a 26 pt, riaprendo la corsa per l'ultimo posto sul treno play-off.

CLASSIFICA

1. ATLETICO CANICATTI' (43 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (38 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (37 PT)

4. PGS LUCE (35 PT)

5. CASALI DEL MANCO (28 PT)

6. MASCALUCIA (26 PT)

7. SOCCER MONTALTO (25 PT)

8. AGRIPLUS ACIREALE (24 PT)

9. MERIENSE (21 PT)

10. MONREALE C5 (21 PT)

11. MORTELLITO (12 PT)

12. SIAC MESSINA (0 PT)